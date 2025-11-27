Ponte de Guaratuba não terá pedágio para travessia, promete governo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, não terá cobrança de pedágio para a travessia. A obra tem investimento de mais de R$ 400 milhões e está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A definição de não cobrar pedágio acontece por conta de uma alteração na Constituição do Estado do Paraná em 2020. O texto original previa que a ponte seria construída por meio de concessão com pedágio por até 15 anos. Com a mudança, o trecho que previa a cobrança foi retirado e a obra está sendo feita com recursos do estado.

Com 1.244 metros de extensão, a ponte contará com quatro faixas de tráfego, faixas de segurança, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. A estrutura promete oferecer uma travessia mais rápida, segura e permanente, eliminando a dependência do ferry-boat.

Sem pedágio, travessia pela ponte de Guaratuba será mais econômica

A ausência de pedágio representa uma economia direta para os cidadãos que utilizam a travessia diariamente. Moradores e comerciantes locais esperam que isso estimule o turismo e movimente a economia da região. O dinheiro antes gasto com tarifas poderá ser investido no próprio município.

Usuários frequentes da atual travessia de balsa relatam que a ponte vai agilizar o transporte, atrair mais turistas e impulsionar os negócios locais. A expectativa é de melhoria na qualidade de vida para quem depende da travessia no dia a dia, com economia de tempo e dinheiro.

A construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real por meio de câmeras de monitoramento no site oficial do projeto. Assista ao último vídeo das obras: