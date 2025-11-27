Portos do Paraná batem recorde com 61 milhões de toneladas movimentadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os portos paranaenses registraram uma movimentação de 61.213.363 toneladas entre janeiro e outubro de 2025, um aumento de 6,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A soja liderou as exportações com 13.015.446 toneladas, seguida pelo farelo de soja e açúcar a granel.

Na operação de contêineres, os embarques cresceram 24%, com mais de 890 toneladas saindo de Paranaguá. No acumulado dos dez meses, foram movimentadas mais de 7,9 milhões de toneladas, um aumento de 4%. As carnes de aves congeladas representaram 25,8% das exportações em contêineres, mantendo Paranaguá como o maior corredor de exportação de carne de frango do mundo.

O Porto de Paranaguá também se manteve como líder nacional na exportação de óleo de soja, sendo responsável por 63% de toda a produção nacional enviada ao exterior. Na movimentação geral de granéis líquidos, foram registradas 8.025.092 toneladas, um crescimento de mais de 3% em relação ao ano anterior.

Apenas em outubro, o milho apresentou a maior alta nas exportações, totalizando 3.547.433 toneladas, um avanço de 275% em relação ao mesmo mês de 2024. No total, 5.867.284 toneladas foram operadas no mês, representando US$ 4,2 bilhões em valor FOB.

Nos desembarques, os fertilizantes lideraram com 916.109 toneladas. Apesar de uma queda de 18% em relação a outubro de 2024, no acumulado do ano os portos paranaenses seguem na liderança nacional na recepção desse tipo de carga, com alta de 6% em relação ao ano anterior.

O número de atracações de navios já superou o movimento de 2024, com 2.341 atracações até o momento. O fluxo de caminhões no pátio de triagem do Porto de Paranaguá também avançou 22% em relação ao ano anterior, totalizando 444.177 veículos carregados com granéis sólidos.