Litoral

Ponte de Guaratuba começa a ser asfaltada e avança para fase final; vídeo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 18/03/26 17h29
Começam as obras de pavimentação do tabuleiro da Ponte de Guaratuba
Foto: Consórcio Nova Ponte

Nesta quarta-feira (18/03), começou uma das etapas finais da construção da Ponte de Guaratuba: a pavimentação do tabuleiro, por onde os veículos irão trafegar. O revestimento asfáltico começou a ser aplicado no trecho de 1.240 metros.

Com os trabalhos acontecendo 24 horas por dia, a expectativa é concluir a obra em abril. Além da pavimentação, outros elementos finais estão sendo instalados, como as barreiras New Jersey para separação das pistas, postes de iluminação e guarda-corpos para garantir a segurança de pedestres e ciclistas.

Nos acessos à ponte, as equipes seguem com intervenções nas camadas de pavimentação e serviços de drenagem. Uma novidade recente é a instalação de telas de proteção no Morro dos Bombeiros, em Guaratuba, para direcionar os animais aos passa-faunas implementados, dando mais segurança a fauna local.

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Estrutura da Ponte de Guaratuba

A ponte tem mais de 1.240 metros de extensão, quatro faixas de tráfego, faixas de segurança em ambos os sentidos, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Somando-se os acessos terrestres, a obra abrange pouco mais de 3 quilômetros.

A entrega da Ponte de Guaratuba marcará o fim da travessia por ferryboat na Baía de Guaratuba.

O Consórcio Nova Ponte executa as obras sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

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