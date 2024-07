Um policial civil foi preso na terça-feira (16) transportando drogas em uma viatura falsificada na BR-277, em Cascavel, região oeste do Paraná. Ele foi detido após perder o controle do veículo e parar em um barranco no acesso a um viaduto. A batida ocorreu após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) perceber que o veículo trafegava com o pneu dianteiro direito estourado e iniciar uma perseguição.

Na sequência, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais rodoviários, que acionaram a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ele foi conduzido para atendimento médico e depois encaminhado para a delegacia. A PCPR confirmou que o motorista é servidor do órgão.

Na falsa viatura foram encontrados 33 quilos de haxixe e 21 quilos de cocaína, além de galões de óleo de haxixe. O veículo ainda possuía marcas de sangue e de perfuração de projéteis, que ocorreram, segundo a PRF, em um tiroteio na cidade de Cantagalo, a 170 quilômetros de Cascavel, na manhã de terça-feira. Segundo a corporação, outras pessoas podem estar envolvidas.

A PCPR informou que realizou as diligências iniciais para a lavratura da prisão em flagrante e que abriu investigação para determinar há quanto tempo o servidor utilizava a viatura falsificada, bem como para apurar sua conduta e a relação com as drogas apreendidas. “A PCPR reforça seu compromisso com a segurança e a legalidade, e continuará trabalhando para esclarecer todos os fatos relacionados a este caso”, comunicou em nota à imprensa.

