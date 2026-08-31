Polícia faz busca em empresa do Macuco Safari após suspeita de ocultação de provas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu nesta segunda-feira (31) um mandado de busca e apreensão em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O alvo foi a sede da empresa Ilha do Sol Agência de Viagens, responsável pelo passeio Macuco Safari no Parque Nacional do Iguaçu. Segundo a PCPR, há suspeita de que a empresa tenha ocultado provas no caso do acidente de 28 de julho, em que um turista holandês morreu.

O objetivo da operação desta segunda foi recolher dados originais que possam auxiliar na investigação. Conforme a PCPR, a empresa já tinha sido acionada pelos investigadores para disponibilizar imagens e documentos sobre o caso. Mas a agência teria enviado vídeos com cortes e teria ocultado a lista completa de passageiros.

Sem os materiais completos, a 6ª Subdivisão Policial solicitou o mandado. Ao todo, nove policiais participaram da ação e apreenderam computadores, HDs e relatórios físicos. De acordo com a PCPR, o objetivo foi apenas obter os elementos necessários ao prosseguimento das investigações.

A assessoria jurídica da Macuco Safari divulgou uma nota oficial, na qual reitera o compromisso com a transparência. A empresa também afirmou que está prestando “integral colaboração às autoridades competentes”, ressaltando que atendeu a todas as solicitações de informações e documentos.

“A empresa permanece dedicada a prestar a assistência necessária às vítimas e a seus familiares, acompanhando ativamente todas as etapas de investigação e prestando total apoio aos órgãos fiscalizadores para o pleno esclarecimento dos fatos”, finaliza a nota.

Acidente no Macuco Safari

O acidente aconteceu no dia 28 de julho. Um turista holandês, de 26 anos, morreu após o barco virar durante o passeio. Ao todo, havia oito pessoas a bordo: seis turistas holandeses da mesma família e dois tripulantes.

Empresa vai continuar na concessão do passeio em Foz do Iguaçu

Em 12 de agosto, aconteceu o leilão que definiu a nova empresa para administrar os serviços de visitação e conservação da Trilha do Macuco. O vencedor foi o Consórcio Novo PNI Macuco, composto pelas empresas Construcap, Cataratas S/A e Ilha do Sol, que já era a responsável por operar a atração e manteve a gestão do passeio.