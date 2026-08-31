Homem tem parada cardíaca após árvore cair sobre moto durante corte de emergência em Curitiba

Um homem de 60 anos entrou em parada cardiorrespiratória depois que uma árvore caiu sobre a motocicleta em que ele estava, na Rua Theodoro Makiolka, no bairro Cajuru, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (31). A parada cardíaca foi revertida no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), que já estavam na via para cortar a árvore, apontada com risco de queda.

A ocorrência foi registrada às 15h34 desta segunda-feira, quando o CBMPR foi acionado pelo 193 para cortar uma árvore que apresentava risco de queda no Cajuru. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma árvore já caída sobre a via e uma segunda pendurada, também com risco iminente de cair, e isolou a área de forma preventiva para iniciar o corte.

Durante o trabalho dos bombeiros, uma motocicleta com condutor e passageira passou pela área isolada. Foi nesse momento que a árvore caiu e atingiu as duas vítimas. O condutor da moto, um homem de 60 anos que usava capacete, teve ferimentos graves e entrou em parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido de imediato pelas equipes de emergência, que reverteram a parada ainda no local, com suporte médico.

A mulher de 37 anos que não usava capacete, teve ferimentos moderados. Ela sofreu um ferimento na cabeça e, segundo o CBMPR, o quadro apresentou evolução após o atendimento inicial. Os dois foram encaminhados ao Hospital Cajuru.

Para o resgate, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de salvamento, além do oficial de área do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.