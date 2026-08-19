Temporal de granizo leva cinco cidades paranaenses a decretar emergência

O Governo do Estado homologou, no início da noite desta terça-feira (18), cinco decretos de Situação de Emergência publicados pelas prefeituras de Reserva, Santa Maria do Oeste, Marquinho, Palmital e Cândido de Abreu. Os municípios foram os mais afetados pelas tempestades de granizo que atingiram o Paraná na última semana.

Desde que as ocorrências começaram a ser registradas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e equipes dos Núcleos de Atuação Regional (NAR) reforçaram o atendimento à população e orientaram os coordenadores locais na elaboração dos laudos e no preenchimento da documentação necessária para a publicação dos decretos.

Desde o último sábado (15), a pedido das prefeituras, a Cedec já entregou 32 mil telhas para ajudar seis cidades com maior número de residências danificadas: Santa Maria do Oeste (1.014 residências), Reserva (404), Cândido de Abreu (180), Marquinho (100), Morretes (80) e Palmital (75).

Além das telhas, o Estado distribuiu 560 cestas básicas, 660 colchões de solteiro, 635 kits dormitório — com cobertor, lençol, fronha e travesseiro —, 325 kits de higiene e 245 kits de limpeza para as famílias atingidas pelo temporal.

A homologação do decreto tem validade de 180 dias e dá respaldo legal para que os municípios ajam com mais agilidade nas áreas atingidas. Na prática, a medida permite a dispensa de licitação para a compra de itens de ajuda humanitária, o restabelecimento de serviços essenciais e a execução de obras urgentes de reconstrução.

Agora, os cinco municípios aguardam o reconhecimento dos decretos pela União. Esse reconhecimento formal, seja pela esfera estadual ou federal, amplia a rede de apoio disponível: com o aval de outros entes da Federação, é possível liberar recursos operacionais diretos e garantir assistência imediata à população, incluindo acesso ao saque do FGTS e linhas de crédito especiais para agricultores atingidos.