Turista holandês morre durante passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu

Um jovem de 26 anos morreu após um barco virar durante um passeio no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Oeste do Estado, na tarde desta terça-feira (28). Ao todo, havia oito pessoas abordo, seis turistas holandeses da mesma família, e dois tripulantes – de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O jovem que faleceu era da Holanda. De acordo com informações da RPC, ele era namorado de uma jovem, que estava acompanhada dos pais, da irmã e do cunhado. Todos foram resgatados da água. Ainda de acordo com a emissora, a família chegou na segunda-feira (27) e iria embora de Foz na quinta-feira (30).

A embarcação pertence ao grupo Macuco Safari, que oferece atrações pelo parque, como trilhas pela Mata Atlântica. A principal delas é o tradicional passeio de barco, para aproximar as pessoas das quedas das Cataratas do Iguaçu.

A vazão das Cataratas chegou a níveis históricos, de 10 milhões de litros por segundo, na semana passada e chegou a fechar as passarelas como medida de segurança por um dia todo. No momento do acidente, a vazão estava em cerca de 4 milhões de litros por segundo, acima da média em 1,5 milhão de litros por segundo. O Corpo de Bombeiros não confirmou se esta foi a razão do acidente.

Socorro às vítimas

O Corpo de Bombeiros detalhou que um homem foi socorrido pela equipe de atendimento do parque e encaminhado ao Hospital Municipal. Três mulheres e um homem também receberam atendimento no local e foram encaminhados para os seus familiares.

A vítima fatal sofreu afogamento e teve um quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado do parque até o Porto Seco do Kattamaram e encaminhado de ambulância ao Hospital Municipal, onde o falecimento foi confirmado.

O piloto e copiloto da embarcação também procuraram atendimento no Porto Seco. Eles foram avaliados por equipes de bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Também atuaram no socorro equipes da empresa Macuco Safari, responsável pelo passeio, da Marinha do Brasil e da Polícia Civil (PCPR). A PCPR vai apurar as circunstâncias do acidente.

O que diz a empresa

Em nota à imprensa, a companhia Macuco Safari, que atua há 40 anos no parque, informou que oito pessoas estavam a bordo, contando com a tripulação.

Sobre a morte a empresa manifestou “profundo pesar e solidariza-se com os familiares e amigos da vítima”. De acordo com o texto, a Macuco tem prestado assistência às vítimas, oferecendo o suporte necessário.

“As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação”, ressalta a companhia.

Além disso, também detalhou que é uma companhia “comprometida com a segurança de seus clientes, possuindo todas as certificações e licenças, operando com veículos elétricos e embarcações modernas e seguras”.