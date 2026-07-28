Corpo do menino João Gabriel é encontrado a poucos metros da casa da família

O corpo do menino João Gabriel, de 5 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (28) na propriedade rural onde morava, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. O menino, que estava desaparecido desde domingo (26), foi achado em um biodigestor, instalado na chácara da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava próximo do ponto onde João foi visto pela última vez. O biodigestor ficava a poucos metros da casa da família – o menino desapareceu depois de ter ido usar um banheiro na área externa.

Por ser uma chácara de criação de porcos, é possível que o biodigestor fosse integrado ao sistema de saneamento da propriedade rural. Para receber esse tipo de sistema de esgoto, a norma técnica define que é necessário fazer o enterramento uma distância mínima entre 1 e 3 metros de qualquer residência habitada, para receber o esgoto por gravidade.

Já era um local que tinha sido cogitado nas buscas, porém a água debaixo da lona, que tinha um buraco, estava com fezes de animais, o que impossibilitou o mergulho. No local havia 3 metros de água, ainda segundo os bombeiros, que pediram para que fosse feito o esvaziamento, que começou no início desta manhã. Durante a tarde, encontraram o menino.

O esgotamento da água teve que ser autorizado pelo proprietário do imóvel. A prioridade das buscas eram os poços de peixes, que são comuns na região rural em que ele morava.

As buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e voluntários. Durante a operação para encontrá-lo, foram utilizados drones, cães farejadores, embarcações e equipes terrestres.

A área onde ele foi encontrado estava cercada. Os bombeiros afirmam que não havia nenhum indício de que João pudesse ter ido até lá. O portão que dá acesso, entretanto, estava aberto.

A área foi isolada pelos bombeiros. A polícia científica está no local e fotografou o corpo do menino. Eles estão investigando como ocorreu a morte do menino.