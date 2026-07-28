Duas chuvas de meteoros ao mesmo tempo iluminam o céu nesta semana

Ainda neste fim de julho, será possível observar duas chuvas de meteoros ao mesmo tempo: as Delta Aquáridas do Sul e as Alfa Capricornídeas. O pico dos fenômenos ocorre entre a noite de quinta-feira (30) e a madrugada de sexta-feira (31), com possibilidade de observação no Brasil.

A visualização, porém, pode ser prejudicada pelo brilho da Lua cheia, conhecida nesta época como Lua do Cervo. Para aumentar as chances de contemplar os meteoros, a recomendação é procurar um local alto, afastado da iluminação urbana, com horizonte livre e boa visibilidade do céu.

Qual o melhor horário para ver a chuva de meteoros em julho?”

Para aumentar as chances de acompanhar as chuvas de meteoros Alfa Capricornídeas e Delta Aquáridas do Sul, algumas medidas podem fazer a diferença, principalmente com relação aos horários, entre 02h e 04h:

Procure um local com pouca iluminação: dê preferência a áreas afastadas dos centros urbanos, onde a poluição luminosa seja menor. Campos, áreas rurais e parques distantes das luzes da cidade costumam oferecer melhores condições de observação;

dê preferência a áreas afastadas dos centros urbanos, onde a poluição luminosa seja menor. Campos, áreas rurais e parques distantes das luzes da cidade costumam oferecer melhores condições de observação; Observe a olho nu: não é necessário utilizar telescópios ou binóculos. Na verdade, esses equipamentos reduzem o campo de visão. O ideal é olhar diretamente para o céu e aguardar alguns minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.

não é necessário utilizar telescópios ou binóculos. Na verdade, esses equipamentos reduzem o campo de visão. O ideal é olhar diretamente para o céu e aguardar alguns minutos para que os olhos se adaptem à escuridão. Acompanhe a previsão do tempo e calendário lunar: um céu limpo é essencial para observar os meteoros. Antes de sair, verifique se há previsão de poucas nuvens para a noite de 30 de julho e a madrugada de 31 de julho;

um céu limpo é essencial para observar os meteoros. Antes de sair, verifique se há previsão de poucas nuvens para a noite de 30 de julho e a madrugada de 31 de julho; Tenha paciência: as chuvas de meteoros são fenômenos naturais e os rastros luminosos podem aparecer em intervalos irregulares. Permanecer observando o céu por pelo menos 30 minutos aumenta as chances de presenciar o espetáculo.

Quais são as próximas chuvas de meteoros de 2026 visíveis no Brasil?

Quem perder as duas chuvas de meteoros ainda terá várias oportunidades de observar eventos astronômicos similares ao longo do ano.

Confira as próximas datas previstas:

Geminídeos: 13 a 14 de dezembro de 2026.

13 a 14 de dezembro de 2026. Perseidas: 12 a 13 de agosto de 2026;

12 a 13 de agosto de 2026; Oriônidas: 21 a 22 de outubro de 2026;

21 a 22 de outubro de 2026; Leônidas: 17 a 18 de novembro de 2026;