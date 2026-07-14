Nasa calcula risco de asteroide Bennu colidir com a Terra: o que pode acontecer em 2182

A Nasa, Agência Espacial Americana, mantém vigilância constante sobre objetos espaciais que podem representar ameaça ao nosso planeta, e o asteroide Bennu figura entre os mais minuciosamente observados. Dados precisos obtidos pela sonda OSIRIS-REx permitiram aos cientistas aprimorar os cálculos da trajetória deste corpo celeste. Aí você deve estar com a pulga atrás da orelha: haverá impacto do asteroide Bennu com a Terra? A resposta é: mínima chance.

A conclusão científica é reconfortante. Segundo a Nasa, a probabilidade de impacto é extremamente reduzida, apenas 0,037% de chance de isso ocorrer em novembro de 2182, ou seja, dentro de 156 anos. Esta é a data que Terra e o asteroide Bennu terão suas todas mais próximas, dependendo de uma passagem 47 anos antes, em 2135.

Bennu na rota da Terra: O que acontecerá em 2135?

Em 25 de setembro de 2135, o asteroide Bennu realizará sua maior aproximação da Terra, segundo a Nasa.

Este acontecimento é determinante por uma razão física: durante a passagem próxima ao nosso planeta, a força gravitacional terrestre modificará o percurso do asteroide. Esta modificação torna as projeções futuras mais desafiadoras, pois pequenos desvios em 2135 alteram significativamente a posição do asteroide nas décadas seguintes.

Existe uma possibilidade bastante remota de que, durante esta passagem de 2135, Bennu atravesse uma zona do espaço denominada “buraco gravitacional” (ou gravitational keyhole). Caso ele cruze precisamente por esta área específica, a gravidade terrestre o direcionará para uma trajetória de colisão direta com nosso planeta no fim do século XXII.

Qual é a real probabilidade de colisão em 2182?

Graças aos modelos orbitais extremamente precisos elaborados com informações da OSIRIS-REx, a equipe científica conseguiu determinar a probabilidade exata deste cenário hipotético. A chance de impacto na data de 24 de setembro de 2182 é de somente 1 em 2.700 (ou 0,037%).

Isto indica que existe 99,963% de probabilidade de o asteroide seguir sua trajetória sem atingir nosso planeta. Na modelagem orbital, o cenário mais provável (representado matematicamente como o ponto mais seguro da trajetória) demonstra o asteroide passando pela Terra a uma distância segura. Somente uma variação estatística mínima e improvável resultaria em colisão.

Bennu: o que é o asteroide e por que ele importa?

Bennu representa uma “cápsula do tempo” que auxilia a compreender a história do nosso Sistema Solar.

Tamanho: Possui aproximadamente um terço de milha (cerca de 500 metros) de largura na linha do equador. Veja abaixo a projeção da Nasa:

Origem: As rochas que o constituem possuem quase 4,6 bilhões de anos, formadas no início do Sistema Solar. Bennu se consolidou a partir dos fragmentos de uma colisão gigante ocorrida há cerca de 1 a 2 bilhões de anos, provavelmente no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

Rotina: Ele passa próximo à Terra a cada 6 anos, alcançando uma distância mínima de aproximadamente 299.000 quilômetros (mais próximo do que a Lua).

Impacto: Embora o risco seja mínimo, os cientistas calculam que a energia de um eventual impacto equivaleria ao poder de 22 bombas nucleares.

Afinal, qual é a chance de o asteroide Bennu colidir com a Terra? A chance de impacto do asteroide Bennu com a Terra é de apenas 0,037%, com previsão de aproximação máxima para novembro de 2182.