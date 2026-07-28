Cidades do Paraná realizam mutirões de reconhecimento de paternidade com DNA gratuito

A Defensoria Pública do Estado do Paraná vai realizar nesta semana uma série de mutirões presenciais da campanha nacional “Meu Pai Tem Nome“, voltada a famílias que buscam o reconhecimento voluntário da paternidade biológica ou socioafetiva de forma gratuita, com o oferecimento de exames de DNA gratuitos. A ação acontece em sete municípios: Cascavel, Cianorte, Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Pato Branco e Umuarama.

A campanha, realizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), é coordenada pelo programa Reconhecendo Direitos, da Defensoria Pública do Estado do Paraná e visa reduzir o número de crianças e adultos que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento.

Moradores de todo o estado podem solicitar o serviço de forma online pela assistente virtual Luna, do site da Defensoria Pública, escrevendo “Meu Pai Tem Nome” no campo de solicitação do sistema.

De acordo com a Defensoria Pública, a campanha é voltada para o reconhecimento voluntário de paternidade e não atende casos de contestação ou negativa.

Serviços oferecidos e critérios de atendimento

A Defensoria Pública presta assistência jurídica completa para garantir a regularização dos documentos. Entre os serviços disponíveis estão:

Exames de DNA gratuitos: Realizados via laboratório conveniado. Para a coleta, é necessário que todas as partes envolvidas estejam de acordo.

Realizados via laboratório conveniado. Para a coleta, é necessário que todas as partes envolvidas estejam de acordo. Exame de DNA pós-morte: Disponível em casos em que o suposto pai já faleceu. Nessa situação, dois parentes diretos do genitor devem fornecer voluntariamente o material genético.

Disponível em casos em que o suposto pai já faleceu. Nessa situação, dois parentes diretos do genitor devem fornecer voluntariamente o material genético. Reconhecimento socioafetivo: Para casos em que existe o vínculo afetivo consolidado entre pai e filho, sem necessidade de laço de sangue.

Para casos em que existe o vínculo afetivo consolidado entre pai e filho, sem necessidade de laço de sangue. Gratuidade de certidões: Emissão gratuita de 2ª via da certidão de nascimento e demais documentos em cartório.

Emissão gratuita de 2ª via da certidão de nascimento e demais documentos em cartório. Atendimento a adultos: Pessoas com mais de 18 anos que não possuem o nome do pai no documento também podem solicitar o serviço.

Programação dos mutirões

Os mutirões ocorrem nas sedes da Defensoria Pública de cada um dos sete municípios participantes:

Cianorte: 30/07, das 13h às 17h

30/07, das 13h às 17h Cascavel: 31/07, das 13h às 17h

31/07, das 13h às 17h Foz do Iguaçu: 31/07, das 13h às 17h

31/07, das 13h às 17h Paranavaí: 31/07, das 13h às 17h

31/07, das 13h às 17h Pato Branco: 31/07, das 13h às 17h

31/07, das 13h às 17h Umuarama: 31/07, das 13h às 17h

31/07, das 13h às 17h Curitiba: 01/08, das 10h às 16h