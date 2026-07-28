Busca por João Gabriel continua;. polícia não descarta sequestro

As buscas por João Gabriel, de 5 anos, seguem no terceiro dia consecutivo em uma propriedade rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, informou que apesar de não ser a principal hipótese, a possibilidade de um sequestro não foi descartada.

Segundo o comandante do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático), tenente-coronel Ícaro Gabriel Greinert, a área de 1 km ao redor da casa já foi varrida sem nenhum indício da criança. “A gente não localizou absolutamente nenhum indício do João Gabriel. Ele tem total condição de estar vivo nesse momento. “Não choveu, não estava tão fria a noite”, afirmou.

Segundo o oficial, a principal hipótese é de que o menino, que não verbaliza, esteja escondido em algum ponto próximo à propriedade. “Como ele anda muito no entorno da casa, isso confunde os cães também”, explicou.

O coronel Hudson Teixeira, informou que entre 80 e 120 militares do Corpo de Bombeiros atuam diretamente na operação, além de voluntários coordenados pelos oficiais do GOST. “Não cessaremos as buscas enquanto não localizarmos. Queremos localizá-lo com vida e temos esperança disso”, disse.

Questionado sobre uma possível ligação entre o desaparecimento de João Gabriel e um sequestro, o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, afirmou que a hipótese não é descartada, mas não é a linha mais provável até o momento. “Em primeira análise, nós não entendemos dessa forma, mas isso está sendo verificado também”, disse.

Família foi ouvida em depoimento

Segundo o delegado Gabriel Fontana, os pais da criança vivem um processo de separação, e a família relatou à polícia que a mãe já havia buscado a compra de uma passagem para deixar a região antes do desaparecimento do filho.

O delegado Fontana, disse ainda que os pais são tratados como vítimas da situação e, até o momento, não há indício de crime relacionado ao desaparecimento. “Não foi a priori identificado nenhuma situação criminosa. Todavia, todas as diligências continuam”, afirmou.

Buscas seguem nesta terça-feira (28), com apoio de drones, cães farejadores, mergulhadores e helicópteros. Foto: CBMPR.

Mulher segue desaparecida no interior

Em Sapopema, no norte do Paraná, equipes do Corpo de Bombeiros seguem em busca de Ana Paula, que desapareceu no último sábado (25) após uma travessia de rio na região do Salto das Orquídeas.

Conforme o comandante do 5º CRBM, coronel Rafael Lorenzetto, ela e outra jovem, identificada como Ana Caroline, tentavam atravessar o rio segurando-se em uma corda quando ambas caíram de uma cachoeira de cerca de 45 metros. Ana Caroline foi encontrada com vida na manhã seguinte e está internada em um hospital de Londrina, mas Ana Paula segue desaparecida.

“Iniciamos no domingo as buscas aquáticas, que entrou para nós como afogamento num poço. Porém, sem êxito de realizar os mergulhos”, relatou Lorenzetto, destacando que as equipes seguem alternando entre buscas terrestres, no entorno do rio, e mergulhos no chamado “poço preto”, onde a jovem teria caído.

Para o coronel, a chance de sobrevivência é considerada baixa diante da dinâmica da queda, mas as equipes não descartam encontrá-la com vida. “É bem difícil, pela queda, que ela esteja com vida, mas nós não descartamos até o presente momento, e estamos procurando ela viva.”

As duas operações contam com apoio de drones com câmera termal, helicópteros e cães farejadores, além de mergulhadores do Grupamento de Operações com Cães (Goc) e do GOST. Segundo o secretário de Segurança, ambas seguem como prioridade das forças de segurança do Estado, que reforçam que nenhuma possibilidade está descartada em nenhum dos dois casos.