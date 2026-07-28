Cadê o inverno? Veranico terá calor de até 36°C no Paraná nas primeiras semanas de agosto 

Um período de veranico deve manter as temperaturas muito acima da média histórica até pelo menos o dia 8 de agosto, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No Noroeste do estado, os termômetros podem alcançar 36 ºC, enquanto Curitiba deve registrar máximas de até 28 ºC e não terá tardes com temperaturas abaixo dos 20 ºC durante esse período.

Apesar da chegada de uma nova frente fria nesta quarta-feira (29), as temperaturas seguem acima para a estação. O sistema provoca aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva em todas as regiões do estado, mas não traz uma massa de ar frio intensa o suficiente para derrubar as temperaturas. Mesmo nos dias mais instáveis, as máximas permanecem acima dos 20 ºC em praticamente todo o Paraná.

A partir de quinta-feira (30), o sol já volta a predominar. Até o início de agosto, a tendência é de alternância entre dias ensolarados e períodos de maior nebulosidade, principalmente na região Leste. Em Curitiba, há previsão de chuva na próxima quarta-feira (5) e quinta-feira (6), mas as temperaturas devem continuar elevadas para esta época do ano, variando entre 15 ºC e 20 ºC.

Os reflexos desse calor já aparecem nas medições meteorológicas. Até agora, dez estações do Simepar no Paraná registram média de temperatura acima da climatologia de julho. A expectativa é que esse número aumente até o fim do mês, já que o calor persistente deve elevar ainda mais as médias mensais.

De acordo com a meteorologista Raissa Pimentel, o cenário é provocado principalmente pela atuação dos ventos vindos do norte do continente. “Esses ventos transportam ar mais quente das regiões centrais da América do Sul, favorecendo tardes mais quentes. Além disso, embora frentes frias continuem avançando pelo Sul do Brasil, as massas de ar frio associadas a esses sistemas têm sido de fraca intensidade e curta duração”, explicou à Tribuna do Paraná.

El Niño começa a influenciar temperaturas em agosto

O calor persistente registrado neste fim de julho ocorre em meio a um veranico, fenômeno caracterizado por vários dias consecutivos de temperaturas acima da média durante o inverno, normalmente associado à atuação fraca ou passageira de massas de ar polar. O resultado são tardes com sensação de primavera ou até de verão em plena estação mais fria do ano.

De acordo com projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño deve se intensificar entre agosto e setembro. No Sul do Brasil, o fenômeno costuma favorecer temperaturas acima da média e aumentar a frequência de episódios de chuva, influenciando o comportamento do clima durante o restante do inverno e ao longo da primavera.

Além do calor mais persistente, a atuação do El Niño tende a reduzir a ocorrência de incursões de massas de ar polar mais intensas, diminuindo a probabilidade de geadas amplas enquanto o fenômeno estiver ativo. Segundo as projeções, seus efeitos podem se estender até o fim do verão de 2027.