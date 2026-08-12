Passeio de barco de Foz do Iguaçu ganha nova concessão de R$ 79,9 milhões

A administração do passeio Macuco Safari continuará sob o comando de uma das empresas já responsáveis pela gestão. O Consórcio Novo PNI Macuco venceu, nesta quarta-feira (12), o leilão para administrar os serviços de visitação e conservação da Trilha do Macuco, onde opera o passeio tradicional no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

O certame foi realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, em sessão promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Ministério do Turismo. O consórcio vencedor é formado pelas empresas Construcap, Cataratas S/A e Ilha do Sol. Esta última, sediada em Foz do Iguaçu, já era a responsável por operar a atração e mantém a gestão do passeio.

O grupo arrematou a concessão por 15 anos com um lance de R$ 79,9 milhões — um ágio de 115% em relação ao valor mínimo de R$ 37,15 milhões estabelecido no edital.

A disputa ocorreu pouco tempo após uma tragédia no local. No fim de julho, o naufrágio de um barco do Macuco Safari provocou a morte de um turista holandês. O ICMBio informou que o acidente não provocou alterações na modelagem da concessão, nos critérios de qualificação técnica nem no cronograma da licitação.

O consórcio Passeio do Iguaçu também participou da disputa e apresentou uma oferta inicial de R$ 56,67 milhões, mas optou por não cobrir o lance concorrente. A sessão foi encerrada nesta tarde.

Reformas e ingressos mais baratos

O novo contrato prevê R$ 76,8 milhões em investimentos obrigatórios para a modernização das atrações, além da ampliação da acessibilidade e do reforço na segurança dos visitantes.

Entre as melhorias previstas estão a substituição da frota de veículos por modelos elétricos, a implantação de novas ciclovias e trilhas, e a expansão do espaço de atendimento. O Macuco Safari recebe cerca de 387 mil visitantes por ano.

Com a conclusão das obras, o valor máximo permitido para o passeio completo deverá ter uma redução de mais de 21%, caindo dos atuais R$ 384 para R$ 300. Moradores dos municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu continuarão a ter descontos no ingresso. Além disso, 6% da receita bruta da operação serão repassados a projetos socioambientais e pesquisas voltadas à conservação da Mata Atlântica.

Acidente de barco

No dia 28 de julho, uma embarcação virou durante o passeio que leva os passageiros para perto das quedas das Cataratas do Iguaçu. Havia oito pessoas a bordo: seis turistas holandeses da mesma família, o piloto e o copiloto.

Todos foram resgatados da água, mas um jovem de 26 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser encaminhado ao hospital e não resistiu. Na ocasião, a Ilha do Sol lamentou o ocorrido e informou que as causas do acidente seriam apuradas pelas autoridades competentes. O último acidente com morte registrado no passeio havia ocorrido em 1999, quando sete pessoas morreram.