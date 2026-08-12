Restaurante famoso do litoral vai trocar de endereço e abrir nova filial

O restaurante Maestro Caramelo, um dos nomes já tradicionais da gastronomia do litoral do Paraná, prepara uma mudança radical para os próximos meses. Depois de 11 anos em Matinhos, o restaurante terá novo endereço em Caiobá e, pela primeira vez, uma nova unidade em Guaratuba.

A expansão deve praticamente dobrar o faturamento do negócio, segundo o chef e proprietário Eduardo Marcondes. A expectativa é que as duas novas operações aumentem em cerca de 100% o faturamento atual da marca.

A primeira mudança será em Matinhos. Conforme o chef, o restaurante deixará o endereço próximo ao Mercado do Peixe e será transferido para Caiobá, à beira mar, e a uma quadra do Sesc. O novo imóvel terá aproximadamente 440 metros quadrados, salão para até 150 pessoas e estacionamento no terreno ao lado. A estrutura também permitirá atender clientes que estejam na praia.

A mudança deve começar depois do feriado de 7 de setembro, com previsão de funcionamento até o fim de setembro.

Segundo Marcondes, a mudança de endereço também resolve uma questão prática. O antigo ponto, apesar de ter uma área construída de cerca de 1 mil m², ficava em uma região que enfrentava congestionamentos e dificuldades de acesso durante períodos de maior movimento. Além disso, o imóvel era muito grande e o restaurante não chegava a utilizar toda a estrutura.

Maestro Caramelo em Guaratuba

A outra novidade é ainda maior: Guaratuba vai ganhar a primeira unidade do Maestro Caramelo. O chef conta que já tinha o sonho de levar o restaurante para a cidade havia alguns anos. Porém, a logística de acesso por ferryboat, principalmente durante a temporada, dificultava o projeto. A construção da nova Ponte de Guaratuba mudou esse cenário.

“Guaratuba já era um sonho de montar lá faz um bom tempo. Mas, devido à dificuldade do ferryboat, principalmente na temporada, a logística ficava complicada. A gente nunca sabia quanto tempo demoraria a travessia. Agora, com a ponte, ficou muito mais prático. São 10 minutos de um restaurante a outro”, conta.

O primeiro plano era instalar o restaurante em um imóvel conhecido como Castelinho, à beira mar, em frente à nova ponte. Eduardo chegou a anunciar isso no Instagram. Mas ao fim, a negociação não avançou.

O projeto acabou encontrando outro endereço, desta vez no Centro de Guaratuba, em frente ao tradicional Hotel Cabana Suíça. O hotel fica na Avenida Curitiba e tem mais de seis décadas de história na cidade.

O imóvel é rústico, tem aproximadamente 600 metros quadrados e também terá capacidade para cerca de 150 pessoas. A previsão, a princípio, é iniciar as atividades até o fim de setembro.

A nova operação deverá gerar cerca de 10 novos empregos, além dos 10 profissionais que já trabalham no restaurante de Matinhos.

O chef Eduardo Marcondes é conhecido por levar os peixes e frutos do mar direto da canoa para a cozinha do restaurante. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) Eduardo Marcondes é o chef e proprietário à frente do maestro Caramelo. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) O chef Eduardo Marcondes é conhecido por levar os peixes e frutos do mar direto da canoa para a cozinha do restaurante. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes)

Frutos do mar da canoa para a cozinha

Apesar da mudança de endereços e da ampliação dos negócios, Marcondes garante que existe algo que não muda: a identidade gastronômica. O Maestro Caramelo é conhecido pelo uso de ingredientes frescos e pela valorização dos produtos do próprio litoral. Peixes e camarões saem diretamente das canoas dos pescadores e chegam à cozinha do restaurante.

Ademais, a proposta também inclui outros ingredientes regionais, como o siri de Guaraqueçaba, banana-da-terra e as massas artesanais produzidas pela própria marca. “Priorizamos os elementos da região. A nossa culinária é muito ligada ao caiçara”, explica.

Com o passar dos anos, o restaurante também investiu numa steakhouse. À noite, além dos pratos com frutos do mar, há também as carnes com as massas artesanais. Em Caiobá, o Maestro Caramelo já possui uma loja dedicada exclusivamente às massas, com produtos como lasanha, nhoque, rondelli, panqueca, ravioli e tortelli.

O chef não deixará de ter a loja em Caiobá. Mas, a novidade é que os dois novos restaurantes também contarão com pequenas lojas de massas em anexo.

A produção das massas é feita pelo Alécio, profissional que trabalhou durante anos com produção artesanal de massas em Curitiba e que, conforme Marcondes, foi uma das pessoas que ajudaram a despertar seu gosto por esse tipo de culinária ainda na infância. Há alguns anos, Alécio quis deixar o negócio de massas em Curitiba e trabalhar no litoral, o que deu início à parceria com o Maestro Caramelo.

Novidade no cardápio do Maestro Caramelo

O cardápio tradicional continua, mas o chef já trabalha em novidades. A nova proposta continua a valorizar os frutos do mar e ingredientes locais, mas Marcondes estuda novos pratos adicionais. Como ainda são possibilidades em estudo, o chef não revelou quais serão as novas delícias.

A expansão também ocorre em um momento positivo para o restaurante. Na semana passada, o Maestro Caramelo foi selecionado entre os 10 estabelecimentos imperdíveis do litoral em uma premiação do Bom Gourmet. Para o chef, o novo momento representa uma transformação importante para a marca.

Mais movimentações em 2027

Se duas novas unidades já seriam suficientes para movimentar a gastronomia do litoral, o Maestro Caramelo ainda guarda um terceiro projeto para 2027. Conforme Marcondes, haverá novidades em Cabaraquara, região que fica na Baía de Guaratuba. O chef, porém, ainda não revela o que pretende fazer ali.

Além da casa de massas que o Maestro Caramelo já possui em Caiobá, cada um dos dois novos restaurantes também terá a loja de massas em anexo. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) O chef Eduardo Marcondes utiliza camarões tirados direto das canoas dos pescadores e que vão imediatamente para a cozinha. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) Um dos pratos mais pedidos são as ostras, todas vindas da Baía de Guaratuba. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) Maestro Caramelo tem frutos do mar e culinária caiçara. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes) Novo restaurante do Mestro Caramelo em Caiobá atenderá 150 pessoas no salão e mais o público da praia. (Foto: Arquivo pessoal / chef Eduardo Marcondes)