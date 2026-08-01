Passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu é retomado após morte de turista 

As operações do Macuco Safari foram retomadas na manhã deste sábado (1º), quatro dias após o acidente que matou um turista holandês nas Cataratas do Iguaçu. Segundo a empresa responsável pela atração, as atividades voltaram após uma revisão completa dos procedimentos operacionais e dos equipamentos.

O Macuco Safari oferece trilhas pela Mata Atlântica e passeios de barco que levam os visitantes até próximo às quedas das Cataratas do Iguaçu. Foi durante uma dessas navegações, na última terça-feira (28), que o turista holandês Mark Lensink, de 26 anos, morreu após a embarcação virar.

No barco estavam oito pessoas: seis turistas da mesma família e dois tripulantes. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Desde o acidente, o passeio permaneceu suspenso.

Em nota, a empresa informou que aproveitou o período para realizar uma revisão completa das operações. “Foram realizados processos internos de revisão, manutenção preventiva, inspeções técnicas e atualização dos procedimentos operacionais, reforçando o compromisso permanente com a excelência, a segurança e a qualidade da experiência oferecida aos visitantes”, afirmou.

Com a retomada, o Macuco Safari volta a funcionar normalmente, incluindo o atendimento para remarcações e demais solicitações pelos canais oficiais da empresa. O passeio opera de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 17h.