Menino de 5 anos morre em incêndio no dia do aniversário; bisavó de 84 está na UTI

Um menino de 5 anos morreu na noite desta sexta-feira (31) após um incêndio atingir a casa onde morava, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A tragédia ocorreu pouco tempo depois da comemoração do aniversário da criança, realizada no mesmo imóvel.

O incêndio começou por volta das 18h e, em menos de cinco minutos, tomou conta da residência de madeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 18h30 para combater as chamas. No momento do incêndio, o menino estava na casa apenas com a bisavó, de 84 anos, com quem morava.

Imagens de câmeras de segurança registraram o avanço rápido do fogo. Nas gravações, um homem consegue retirar a idosa da residência ainda no início do incêndio. Ela foi socorrida e encaminhada em estado grave para um hospital da cidade, onde permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os bombeiros localizaram o menino durante o trabalho de combate às chamas, mas ele já estava sem vida.

Em entrevista à RPC TV, a mãe da criança, Thaliane Rodrigues, contou que a família havia acabado de celebrar o aniversário do filho quando a tragédia aconteceu. “Ele me deu um abraço e eu não sabia que era o último”, disse.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas por meio da perícia realizada no imóvel. Até a publicação desta reportagem, ainda não haviam informações sobre o velório e o sepultamento da criança.