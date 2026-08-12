Moradores aprovam nova passarela, mas cobram sinalização mais clara na BR-277

A construção da nova passarela do Parque Peladeiro, na BR-277, em Curitiba, é aguardada há anos pelos moradores do Cajuru — e já começa a mudar a rotina de quem passa pela região. A obra, no km 77,980 da rodovia, é conduzida pela concessionária EPR Litoral Pioneiro e vai substituir a estrutura atual, que segundo moradores tem mais de 20 anos e já apresenta sinais de deterioração.

Segundo Gabriel Cunha, gerente de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, a entrega está prevista para fevereiro de 2027, junto com as obras de ampliação da BR-277, mas a expectativa é liberar o uso do dispositivo antes disso.

“A tendência é que a utilização do dispositivo seja liberada até o fim do ano”, afirma. Ele destaca ainda que a nova estrutura vai se integrar ao projeto de ampliação da rodovia, que passará a contar com três faixas em cada sentido.

Com o início das obras, o acesso ao bairro mudou de lugar: motoristas que seguem sentido Litoral agora usam a entrada do km 78,030, enquanto o acesso do km 77,990 foi desativado. Os pedestres continuam utilizando normalmente a passarela antiga, que segue em funcionamento até a conclusão da nova.

Para Marcos Vinicius Corrêa, representante da Associação de Moradores, a demanda pela nova passarela é antiga — a estrutura atual, conta ele, já causou quedas e torções em pedestres ao longo dos anos. Ele reconhece a agilidade da concessionária na transição dos acessos, mas alerta para um novo risco: a ausência de curva na entrada da Rua Atílio Pioto.

“Agora não tem nem a curva, agora é uma reta direto pra casa”, diz, preocupado com o excesso de velocidade de quem sai da BR-277 e mora na marginal. Ele também pede reforço na iluminação da futura passarela, para evitar assaltos e furtos durante a noite.

Já o morador Sandro Canani vê a obra com otimismo, mesmo com os transtornos do momento. Para ele, o incômodo é temporário e deve resultar em ganho real de fluidez para o trânsito da região.