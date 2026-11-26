Único representante da Região Sul na disputa pelo título de melhor teatro do Brasil, o Teatro Guaíra, em Curitiba, conquistou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Cenym de Teatro Nacional. O resultado foi anunciado no domingo (22), durante a cerimônia da 25ª edição da premiação, promovida pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB).

O Guaíra concorreu com quatro importantes espaços culturais brasileiros: o Teatro Amazonas, de Manaus (AM); o Teatro Porto, de São Paulo (SP); o Teatro Riachuelo, de Natal (RN); e o Theatro da Paz, de Belém (PA).

A escolha dos vencedores é feita por profissionais das artes cênicas, entre eles atores, diretores, cenógrafos, figurinistas e sonoplastas. O teatro paranaense estreou na disputa em 2025, quando conquistou seu primeiro título na categoria.

Para o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, a premiação reconhece o trabalho desenvolvido pelas equipes da instituição e reforça o compromisso com a ampliação do acesso à cultura.

“Essa conquista reafirma nosso compromisso com a cultura, com a valorização dos artistas e com a democratização do acesso à arte”, afirma Cavalheiro.

Mais de mil espetáculos em 2026

O complexo cultural contabiliza mais de mil espetáculos neste ano e prevê encerrar 2026 com público superior a 400 mil pessoas. Em 2024, recebeu mais de 413 mil espectadores, alcançando seu maior público da década.

Além do Guairão, do Guairinha e do Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito, a instituição administra o Teatro José Maria Santos. Também mantém o Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a Escola de Dança Teatro Guaíra e a G2 Cia. de Dança.

Reconhecimento internacional

A conquista nacional ocorre pouco mais de um mês após outro marco na trajetória da instituição. Em outubro, a Orquestra Sinfônica do Paraná realizou a primeira turnê internacional de seus 41 anos de história.

Com 82 músicos, a orquestra participou do China Shanghai International Arts Festival, em Xangai, na China. As duas apresentações, com repertório dedicado à música de concerto brasileira, reuniram cerca de 2,1 mil espectadores.