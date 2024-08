Passageiros de um ônibus tiveram ficaram em pânico nesta sexta-feira (2), na BR-277, no Litoral do Paraná. Uma das rodas do coletivo se soltou, fazendo com que o veículo se arrastasse na rodovia. O fato ocorreu em uma linha que faz o trajeto Paranaguá à Antonina, cidades do Litoral paranaense.

Segundo informações, o veículo estava em uma reta no km 18 quando os passageiros e o próprio motorista notaram algo errado. Em entrevista ao portal G1, Nathalie Floriano contou que estava dormindo quando foi acordada pela gritaria.

“Eu olhei pro lado assim, eu já via a roda passando. Eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido, parecia que ia tombar, foi ficando meio de lado, e o motorista tentando colocar no acostamento, até que ele conseguiu, colocou no acostamento, e o ônibus parou”, disse Nathalie. O ônibus estava cheio no momento em que foi parar no acostamento. Ninguém saiu ferido.

A empresa Marumbi, responsável pelo transporte, informou que vai apurar o que aconteceu e que imagens registradas do episódio devem ajudar na investigação. De acordo com a empresa, um outro ônibus foi ao local e levou os passageiros ao destino final.

