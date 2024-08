Mau tempo prejudica buscas de suposta queda de avião na Serra do Mar

Uma possível queda de uma aeronave na região da Serra do Mar, em Morretes, Litoral do Paraná, mobiliza o Corpo de Bombeiros desde o começo da tarde de quinta-feira (1º). Nesta sexta-feira (02), as buscas foram retomadas, mas nenhuma aeronave foi localizada na região.

Desde o começo da tarde de quinta, o Corpo de Bombeiros trabalha na região para localizar um possível avião na Serra do Mar. Diante das dificuldades em localizar a aeronave, ainda não foi possível confirmar se a queda aconteceu de fato.

Uma área equivalente a 10 campos de futebol, englobando toda a área planejada de busca, foi investigada. Nesta sexta, a neblina na região dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. O trabalho de buscas foi encerrado no fim da tarde desta sexta e deve ser retomado no sábado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento não há registro de pessoas ou aeronaves desaparecidas.

