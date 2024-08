Sem confirmar queda de aeronave, bombeiros interrompem buscas na Serra do Mar

O Corpo de Bombeiros encerrou no fim da tarde desta quinta-feira (1°) as buscas de uma possível queda de aeronave na Serra do Mar, na região de Morretes, no Litoral do Paraná. A procura vai ser retomada na manhã de sexta-feira (02).

A ocorrência começou no início da tarde. Entretanto, por conta do tempo fechado, as equipes tiveram dificuldades em localizar o acidente e ainda não confirmaram se aconteceu a queda de um avião.

Durante esta quinta, duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foram mobilizadas. Ao todo, 11 bombeiros efetuaram buscas no local, sendo sete do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e quatro do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), do Litoral.

As equipes também utilizaram um drone com câmera termal para tentar identificar possíveis vítimas e mais detalhes. A procura começou depois que pessoas relataram um barulho seguido de fumaça na região de mata.

