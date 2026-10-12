Deputados federais

Para eleger cinco deputados no Paraná, PT lançou dez candidatos a menos que o PL

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 12/10/26 10h39
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Fotografia em plano geral do Congresso Nacional do Brasil, localizado em Brasília, captado ao entardecer. Em primeiro plano, estende-se o espelho d'água frontal do complexo arquitetônico, refletindo com clareza a fachada do edifício e o tom alaranjado do céu do crepúsculo. À esquerda, vê-se um talude inclinado com gramado verde, margeado por uma via elevada onde automóveis estão estacionados ou em circulação. À direita, veículos estacionados alinham-se ao longo da esplanada. No plano intermediário, destaca-se a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer: a base horizontal com janelas retangulares enquadradas por colunas e a cúpula convexa voltada para cima da Câmara dos Deputados. Ao fundo, ergue-se uma das imensas torres gêmeas verticais do Congresso Nacional, com revestimento em mármore claro e janelas em venezianas verticais, sob um céu limpo de fim de tarde.
Representantes do Paraná serão empossados em fevereiro de 2027. Foto: Leonardo Sá/Agência Senado.

No domingo (4), os eleitores paranaenses definiram os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Das 23 legendas que registraram candidaturas para o cargo na Justiça Eleitoral, 13 não conquistaram nenhuma cadeira em Brasília.

Entre os partidos que ficaram sem representantes na bancada federal paranaense, chamam a atenção o PDT, o Partido Missão e o PSB, que apresentaram nominatas encorpadas com mais de 30 nomes cada. 

A maior frustração ficou com o PDT que, mesmo lançando 32 candidatos ao cargo, não conseguiu eleger nenhum deputado federal no estado. Entre os nomes lançados pela sigla, estava o do ex-governador Requião (PDT) que, mesmo obtendo 79 mil votos, terminou sem garantir uma vaga. 

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Entre as legendas que lançaram um volume expressivo de candidatos, mas obtiveram baixo retorno nas urnas, destacam-se o MDB e o Podemos. O MDB apresentou 30 nomes ao cargo e garantiu apenas uma vaga, o que representa um aproveitamento de 3,33%. Já o Podemos lançou 29 candidaturas e elegeu dois deputados federais, alcançando uma taxa de sucesso de 6,90%.

Maiores taxas de sucesso

Em contrapartida, os melhores desempenhos em proporção de sucesso entre as bancadas de maior expressão ficaram com o Progressistas e o Partido dos Trabalhadores. O PP registrou o maior índice de eficiência relativa ao eleger quatro deputados entre 17 candidatos apresentados (23,53% de aproveitamento), enquanto o PT garantiu cinco cadeiras a partir de 22 candidaturas (22,73%).

No topo da representação em número absoluto de cadeiras, PT e PL empataram na liderança da bancada federal paranaense, com cinco deputados eleitos cada

Contudo, quando analisada a eficiência proporcional, o PT levou a melhor: o PT precisou de 22 nomes para conquistar suas cinco vagas (22,73%), enquanto o PL lançou 32 candidatos para obter o mesmo número de eleitos, registrando um aproveitamento de 15,63%.

Completam o grupo das maiores forças no Congresso a partir do Paraná o Partido Novo e o PSD, ambos com quatro deputados eleitos. O Novo garantiu suas vagas entre 31 candidatos lançados (12,90% de aproveitamento), ao passo que o PSD alcançou o mesmo tamanho de bancada com 32 candidaturas (12,50%).

Confira, a seguir, a relação entre o número de candidatos lançados por cada partido e o total de eleitos:

PartidoCandidatosPercentual de candidaturas do totalEleitosAproveitamento (%)
PV20,47%150,00%
PP173,97%423,53%
PT225,14%522,73%
PL327,48%515,63%
NOVO317,24%412,90%
PSD327,48%412,50%
UNIÃO163,74%212,50%
REPUBLICANOS235,37%28,70%
PODE (Podemos)296,78%26,90%
MDB307,01%13,33%
PDT327,48%00,00%
MISSÃO317,24%00,00%
PSB317,24%00,00%
PSDB214,91%00,00%
DEMOCRATA173,97%00,00%
PSOL163,74%00,00%
PRD122,80%00,00%
CIDADANIA112,57%00,00%
SOLIDARIEDADE112,57%00,00%
REDE61,40%00,00%
PCdoB20,47%00,00%
PCO20,47%00,00%
UP20,47%00,00%
Total429100,00%306,99%
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