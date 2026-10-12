Para eleger cinco deputados no Paraná, PT lançou dez candidatos a menos que o PL

No domingo (4), os eleitores paranaenses definiram os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Das 23 legendas que registraram candidaturas para o cargo na Justiça Eleitoral, 13 não conquistaram nenhuma cadeira em Brasília.

Entre os partidos que ficaram sem representantes na bancada federal paranaense, chamam a atenção o PDT, o Partido Missão e o PSB, que apresentaram nominatas encorpadas com mais de 30 nomes cada.

A maior frustração ficou com o PDT que, mesmo lançando 32 candidatos ao cargo, não conseguiu eleger nenhum deputado federal no estado. Entre os nomes lançados pela sigla, estava o do ex-governador Requião (PDT) que, mesmo obtendo 79 mil votos, terminou sem garantir uma vaga.

Entre as legendas que lançaram um volume expressivo de candidatos, mas obtiveram baixo retorno nas urnas, destacam-se o MDB e o Podemos. O MDB apresentou 30 nomes ao cargo e garantiu apenas uma vaga, o que representa um aproveitamento de 3,33%. Já o Podemos lançou 29 candidaturas e elegeu dois deputados federais, alcançando uma taxa de sucesso de 6,90%.

Maiores taxas de sucesso

Em contrapartida, os melhores desempenhos em proporção de sucesso entre as bancadas de maior expressão ficaram com o Progressistas e o Partido dos Trabalhadores. O PP registrou o maior índice de eficiência relativa ao eleger quatro deputados entre 17 candidatos apresentados (23,53% de aproveitamento), enquanto o PT garantiu cinco cadeiras a partir de 22 candidaturas (22,73%).

No topo da representação em número absoluto de cadeiras, PT e PL empataram na liderança da bancada federal paranaense, com cinco deputados eleitos cada.

Contudo, quando analisada a eficiência proporcional, o PT levou a melhor: o PT precisou de 22 nomes para conquistar suas cinco vagas (22,73%), enquanto o PL lançou 32 candidatos para obter o mesmo número de eleitos, registrando um aproveitamento de 15,63%.

Completam o grupo das maiores forças no Congresso a partir do Paraná o Partido Novo e o PSD, ambos com quatro deputados eleitos. O Novo garantiu suas vagas entre 31 candidatos lançados (12,90% de aproveitamento), ao passo que o PSD alcançou o mesmo tamanho de bancada com 32 candidaturas (12,50%).

Confira, a seguir, a relação entre o número de candidatos lançados por cada partido e o total de eleitos:

Partido Candidatos Percentual de candidaturas do total Eleitos Aproveitamento (%) PV 2 0,47% 1 50,00% PP 17 3,97% 4 23,53% PT 22 5,14% 5 22,73% PL 32 7,48% 5 15,63% NOVO 31 7,24% 4 12,90% PSD 32 7,48% 4 12,50% UNIÃO 16 3,74% 2 12,50% REPUBLICANOS 23 5,37% 2 8,70% PODE (Podemos) 29 6,78% 2 6,90% MDB 30 7,01% 1 3,33% PDT 32 7,48% 0 0,00% MISSÃO 31 7,24% 0 0,00% PSB 31 7,24% 0 0,00% PSDB 21 4,91% 0 0,00% DEMOCRATA 17 3,97% 0 0,00% PSOL 16 3,74% 0 0,00% PRD 12 2,80% 0 0,00% CIDADANIA 11 2,57% 0 0,00% SOLIDARIEDADE 11 2,57% 0 0,00% REDE 6 1,40% 0 0,00% PCdoB 2 0,47% 0 0,00% PCO 2 0,47% 0 0,00% UP 2 0,47% 0 0,00% Total 429 100,00% 30 6,99%