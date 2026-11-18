A pista emborrachada do Parque do Ingá, em Maringá, será definitivamente substituída por asfalto após sucessivos danos provocados pelas chuvas e uma disputa judicial envolvendo a obra. A prefeitura iniciou a retirada do material que ainda restava no entorno do parque, atendendo a uma solicitação dos frequentadores que preferem a volta do pavimento utilizado antes da instalação da estrutura, inaugurada em 2021.

A mudança foi autorizada pela 1ª Vara da Fazenda Pública e começou a ser executada na terça-feira (17). A retirada será feita em etapas, inicialmente entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Colégio Regina Mundi, na Avenida São Paulo.

O prefeito Silvio Barros confirmou que a pista será refeita em asfalto, mas explicou que a pavimentação não será realizada imediatamente. A prioridade do município, neste momento, é a recuperação dos estragos provocados pelo tornado que atingiu Maringá no início de novembro.

“Já iniciamos a retirada para garantir a segurança de quem caminha pelo local e evitar que as pessoas precisem andar pela rua. Nós vamos refazer a pista de caminhada em asfalto. Porém, nossa prioridade agora é concluir a limpeza dos bairros, retirar árvores e galhos caídos por conta do tornado e devolver a normalidade à vida das famílias atingidas pelo tornado”, afirmou.

Pista apresentou problemas poucos meses após inauguração

Instalada para proporcionar mais conforto e segurança aos praticantes de atividades físicas, a pista emborrachada começou a apresentar problemas em fevereiro de 2022, quando parte do revestimento foi arrancada por uma enxurrada, poucos meses depois da entrega.

Em 2023, novas chuvas fortes danificaram outros pontos da estrutura. O problema voltou a ocorrer em setembro de 2026, quando mais dois trechos foram comprometidos.

As falhas levaram o caso à Justiça. O Ministério Público do Paraná (MPPR) ingressou com uma ação civil pública, em 2024, na qual pede o ressarcimento de R$ 4.247.349,93 aos cofres públicos, acrescidos de correção monetária e juros.

O valor está relacionado aos problemas estruturais identificados na pista, que apresentou danos pouco tempo depois da inauguração. A cobrança ainda é discutida judicialmente e não representa uma condenação definitiva.

Como os trechos remanescentes da pista constituem provas no processo, a prefeitura precisou solicitar autorização judicial antes de retirar o material.O pedido foi apresentado em setembro, após uma perícia realizada em 19 de junho, que reuniu fotografias, medições e registros técnicos sobre as condições do revestimento.

Com a passagem do tornado, em 2 de novembro, a situação se agravou. Alguns trechos ficaram intransitáveis, levando o município a apresentar um novo pedido emergencial à Justiça no dia 4.

Volta do asfalto foi solicitada pela população

A decisão de abandonar o revestimento emborrachado também considera a preferência de quem utiliza diariamente o espaço para caminhadas e exercícios.

Segundo o prefeito, os próprios frequentadores solicitaram que o município recuperasse o modelo anterior de pavimentação.

“Quem utiliza a pista de caminhada pediu para que o asfalto seja colocado novamente como era antes. Vamos atender a esse pedido, respeitando a preferência de quem realmente usa o espaço”, declarou Silvio Barros.

Embora a retirada já tenha começado, ainda não há um cronograma divulgado para a conclusão da remoção nem para a instalação do novo asfalto.

A substituição encerra a utilização do revestimento emborrachado no entorno do Parque do Ingá, enquanto a discussão judicial sobre os problemas da obra e o possível ressarcimento dos recursos públicos continua.