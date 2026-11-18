O partido Novo anunciou nesta terça-feira (17) que lançará o deputado federal eleito Paulo Martins (PR) como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. O atual presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), conta com o apoio de 15 partidos na disputa pela reeleição.

Em nota, o Novo afirmou que “os motivos da candidatura e os posicionamentos do partido sobre a condução da Câmara dos Deputados para a próxima legislatura” serão apresentados em uma coletiva à imprensa nesta quarta (18), às 14h30.

Paulo Martins foi deputado federal entre 2016 e 2023. Em 2024, foi eleito vice-prefeito de Curitiba (PR) e também atuou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Filiado ao Novo desde julho de 2025, foi eleito novamente para uma vaga na Câmara em 2026, com 44.029 votos.

Mais cedo, o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) afirmou que pretende lançar sua candidatura ao comando da Casa em 2027. Segundo ele, a iniciativa conta com o aval do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A sigla está dividida entre a adesão ao bloco de Motta e a preservação de uma posição independente. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ameaçou deixar o PL, caso o partido apoie a recondução de Motta.

“O PL decidir apoiar o Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido. Eu sei que não comando os votos dos demais, mas obviamente eu tenho o comando da minha permanência ou não no partido”, disse Nikolas, em entrevista à rádio 98 News.