A recuperação e a requalificação de imóveis no Centro de Curitiba devem movimentar R$ 191,1 milhões em investimentos privados. O valor corresponde aos 31 projetos classificados na análise preliminar do primeiro edital de subvenção econômica do programa Curitiba De Volta ao Centro. Para as obras, estão previstos R$ 31,05 milhões em recursos públicos.

Ao todo, 47 propostas foram apresentadas, das quais 31 foram classificadas. Os projetos abrangem gastronomia, comércio, habitação, hotelaria, cultura e serviços, além da recuperação de imóveis históricos.

As iniciativas estão divididas em dois eixos. O Comércio Ativo reúne 12 propostas, com predominância de atividades de gastronomia e alimentação. Também há projetos de economia criativa, apoio e serviços e comércio de proximidade.

Já a modalidade Intervenção Global contempla 19 propostas de recuperação e requalificação de imóveis. Desse total, 12 são destinadas a comércio, serviços, cultura, eventos e sedes institucionais. Outras três têm finalidade habitacional e quatro são do setor hoteleiro.

Distribuição dos investimentos

A maior concentração de projetos está no Setor de Baixa Emissão (SBE). Das 31 propostas classificadas, 18 receberam bonificação por estarem localizadas nos eixos prioritários do programa. Pelo edital, a Prefeitura poderá reembolsar até 50% do valor das obras de Comércio Ativo e até 25% das intervenções globais.

O orçamento inicial previa R$ 30 milhões em subvenções. No entanto, a administração municipal decidiu convocar todas as propostas classificadas, mesmo com a possibilidade de ultrapassar esse limite, conforme o artigo 58 do Decreto Municipal nº 422/2026. Com isso, os recursos públicos previstos chegaram a R$ 31,05 milhões, 3,5% acima do valor inicial.

A avaliação considerou critérios como impacto social e econômico, geração de empregos, oferta de moradias, especialmente habitação acessível, sustentabilidade e uso misto dos imóveis. Também foram pontuadas melhorias no espaço urbano, como calçadas, iluminação, áreas verdes e espaços de convivência.

Próximas etapas

A classificação ainda é preliminar. Após a publicação no Diário Oficial do Município e o envio de notificações por e-mail, os proponentes terão três dias úteis para apresentar recursos. A previsão da Prefeitura é divulgar o resultado definitivo em dezembro, quando serão convocados os projetos classificados.

O edital também estabelece prazos mínimos para manutenção das atividades nos imóveis após a conclusão das obras: três anos para projetos de Comércio Ativo e dez anos para Intervenção Global.

A Caixa Econômica Federal ficará responsável pela assessoria em custos, pelo acompanhamento das obras e pela transferência dos recursos por meio de conta de depósito vinculada.