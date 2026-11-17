Os servidores públicos municipais de Curitiba terão reajuste salarial de 4,58%, com efeito a partir de 1º de novembro. O projeto foi aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal nesta terça-feira (17), com 24 votos favoráveis, nenhum contrário e cinco abstenções. A proposta também contempla aposentados e pensionistas.

Separadamente, o texto aprovado incorporou uma correção de 4,44% nos subsídios dos vereadores, que passará a valer em janeiro de 2027.

O percentual corresponde à inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Cerca de 30 mil servidores da ativa e 17 mil aposentados e pensionistas serão beneficiados.

A proposta foi encaminhada pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD) e tramitou em regime de urgência. A intenção do Executivo é incluir o reajuste dos servidores na folha de pagamento de novembro. Caso a implantação ocorra depois, os valores deverão ser pagos retroativamente a 1º de novembro.

A revisão abrange servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, além de empregados públicos e profissionais contratados em regime especial. Também inclui gratificações, adicionais, cargos em comissão e salários dos servidores efetivos da Câmara Municipal.

Professores da Educação Infantil terão complemento salarial

Os professores da Educação Infantil que receberam remuneração abaixo do piso nacional do magistério entre janeiro e outubro de 2026 terão direito à diferença. O valor será pago como complemento no mês em que o reajuste for implantado. A regra vale tanto para profissionais efetivos quanto para contratados na mesma função.

Os demais profissionais do magistério já recebem acima do piso nacional, considerando a proporcionalidade da carga horária. Os conselheiros tutelares também terão correção de 4,58%. O reajuste foi aprovado em outro projeto, também de autoria do Executivo.

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias não estão incluídos na revisão geral. Os salários dessas categorias são vinculados ao salário mínimo nacional, conforme determinação da Emenda Constitucional 120/2022.

Reajuste dos servidores terá impacto de R$ 55,2 milhões em 2026

A estimativa é que a revisão salarial dos servidores represente um impacto de R$ 55,2 milhões nas despesas com pessoal em 2026. Para os anos seguintes, a projeção é de R$ 333,6 milhões em 2027 e R$ 348,2 milhões em 2028.

Já a complementação salarial dos professores da Educação Infantil deve custar R$ 8,63 milhões em 2026, R$ 9,09 milhões em 2027 e R$ 9,49 milhões em 2028.

Durante a discussão do projeto, vereadores da oposição questionaram a falta de avanços nas carreiras do funcionalismo e cobraram a abertura de negociações com os sindicatos. Também foram levantadas questões como a contribuição previdenciária de 14% cobrada de aposentados e pensionistas e a recuperação do tempo de serviço congelado durante a pandemia.

Salário dos vereadores passará de R$ 22 mil em 2027

A correção dos subsídios dos vereadores será de 4,44%, percentual diferente daquele aprovado para os servidores municipais. Com a mudança, o salário bruto mensal dos parlamentares passará de R$ 21.398,56 para R$ 22.348,66 a partir de janeiro de 2027.

A alteração foi proposta pela Mesa Diretora e aprovada em primeiro turno na segunda-feira (16), por 20 votos favoráveis e 11 contrários.

No segundo turno do projeto dos servidores, realizado nesta terça-feira (17), cinco vereadores se abstiveram. Entre eles estavam Camilla Gonda (PSB), Giorgia Prates (PT), Matteus Henrique (PT), Professora Angela (PSOL) e Vanda de Assis (PT). Os parlamentares justificaram a decisão pela discordância em relação ao reajuste dos próprios subsídios, embora fossem favoráveis à reposição inflacionária para os servidores.

A votação também registrou três vereadores que não votaram e cinco ausências. Ao todo, o projeto recebeu 24 votos favoráveis, nenhum contrário e cinco abstenções. Com a aprovação em dois turnos, o projeto de reajuste dos servidores segue para sanção do prefeito.