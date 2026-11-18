O governo federal conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados um crédito adicional de R$ 6,5 bilhões destinado a empresas exportadoras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A votação ocorreu de forma simbólica nesta terça-feira, 17 de junho, e o texto segue para análise do Senado até quinta-feira, 19, quando perde a validade. As informações são da Gazeta do Povo.

A Medida Provisória 1397/26 complementa os R$ 13,5 bilhões do Plano Brasil Soberano 3, dos quais R$ 7 bilhões já haviam sido liberados. O restante estava previsto para 2027, mas a demanda superou as expectativas iniciais do Executivo.

Segundo o governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou pedidos que somam R$ 14,3 bilhões, valor muito acima do programado. Mesmo com remanejamento entre as modalidades do programa, os recursos disponíveis se mostraram insuficientes para atender os setores de minerais críticos, fertilizantes e indústrias de transformação.

Oposição registra voto contrário

Apesar da aprovação simbólica, os partidos Novo e PL manifestaram posição contrária à proposta. A medida precisa passar pelo crivo dos senadores nos próximos dois dias para não caducar.

O BNDES tentou redistribuir os valores entre as linhas de crédito, mas a pressão dos empresários por financiamento levou o Executivo a encaminhar a MP ao Congresso Nacional.

Subsídio a combustíveis ganha reforço de R$ 6,6 bilhões

Também nesta terça-feira, os deputados aprovaram a Medida Provisória 1389/2026, que destina R$ 6,6 bilhões à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para subvencionar gasolina e diesel. Do montante, R$ 5,6 bilhões vão para o diesel e R$ 998 milhões para a gasolina.

A MP foi editada em setembro para reforçar os subsídios pagos desde abril, quando o governo buscou conter o impacto da alta do petróleo provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã. O texto tem prazo de validade até 16 de fevereiro de 2027 e agora será analisado pelo Senado.