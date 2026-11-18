Motoristas que circulam pela capital paranaense nesta quarta-feira (18/11) precisam reprogramar seus deslocamentos diante de interdições estratégicas na região oeste e no eixo sul. O avanço de frentes de pavimentação bloqueia totalmente uma quadra da Avenida Presidente Arthur Bernardes, no Portão, e impõe restrições simultâneas na Rua Padre Anchieta e na Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira.

A agenda viária também conta com serviços de recapeamento no Santa Quitéria e desvios prolongados na Linha Verde e no Água Verde.

Bloqueios e obras em vigor nesta quarta-feira

Interdição total na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no Portão

Em vigor desde segunda-feira (16/11), o bloqueio total ocorre na quadra entre as ruas Irati e João José Pichet para obras de pavimentação em concreto do Novo Inter 2. A previsão é de que a via permaneça fechada até 18 de dezembro, restando 30 dias para a conclusão dos trabalhos. Como alternativa, os motoristas devem desviar pela Rua Coronel Airton Plaisant, que já teve o pavimento requalificado.

Fechamento na Rua Padre Anchieta, no Campina do Siqueira

Bloqueado desde terça-feira (17/11) para obras de infraestrutura do Novo Inter 2, o trecho fica entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas imediações do Terminal Campina do Siqueira. A intervenção tem duração estimada de 10 dias — faltam nove dias para a liberação. Para contornar a obra, os condutores devem seguir em frente pela Rua General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski, virar à direita no cruzamento e retornar à Rua Padre Anchieta.

Restrição parcial na Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira

Também iniciada na terça-feira (17/11), às 9h, a intervenção bloqueia duas faixas da esquerda da Alameda Júlia da Costa no cruzamento com a Rua General Mário Tourinho. A interdição deve durar 30 dias, restando 29 dias para o encerramento. Quem segue no sentido Centro precisa desviar antes do cruzamento pelas ruas André Kaviski e Alameda Princesa Izabel, enquanto a pista no sentido da Rua Hugo Kinzelmann segue liberada.

Recapeamento na Rua Major França Gomes, no Santa Quitéria

Nesta quarta-feira (18/11) e na quinta-feira (19/11), as equipes executam a etapa final de fresagem e recapeamento asfáltico entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza. O serviço ocorre durante o dia e exige redução de velocidade e atenção redobrada à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Acesso restrito na Rua Ubaldino do Amaral, no Centro

Com bloqueio destinado a permitir o acesso exclusivo de moradores na quadra afetada por obras viárias, o fluxo de passagem está desviado pela Rua da Paz. Os motoristas precisam utilizar a trincheira da Avenida Sete de Setembro com a Rua Ubaldino do Amaral, acessando o trajeto pela Rua Francisco Alves Guimarães.

Intervenções em andamento com contagem regressiva

Bloqueio na Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas, no Capão Raso

Iniciada em 30 de outubro para obras de infraestrutura viária, a interdição tem prazo estimado de 30 dias. Com 19 dias já decorridos, faltam 11 dias para a liberação do trecho. O bloqueio impede o tráfego local e obriga os condutores a utilizarem rotas paralelas no bairro, além de provocar desvios nas linhas de ônibus 030 (Interbairros III) e 526 (Itamarati / Vila São Pedro).

Obras na Avenida Sete de Setembro, no Centro

Embora a pista lenta em frente à Praça Eufrásio Correia (entre as ruas Desembargador Westphalen e Rockefeller) tenha sido liberada ao tráfego no último dia 13, a Avenida Sete de Setembro permanece interditada entre as ruas Rockefeller e João Negrão. Iniciadas em fevereiro para a requalificação do corredor BRT Leste/Oeste, as intervenções neste entorno têm conclusão prevista até o fim de dezembro — restam cerca de 43 dias para o término desta etapa.

Desvio na Linha Verde, no Pinheirinho

Em vigor desde 10 de novembro, o tráfego da pista sentido sul da Linha Verde foi transferido para a via local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A alteração viabiliza a construção das Trincheiras da Estação Vila São Pedro, obra de longa duração cujo cronograma completo se estende até 2028, gerando retenções nos horários de pico no eixo sul.

Correção de pavimento na Rua Silveira Peixoto, no Água Verde

Totalmente fechada desde 26 de outubro entre a Avenida do Batel e o número 1.273 para escavação, reforço de base e reassentamento de paralelepípedos, a via segue sem prazo fechado de reabertura no boletim oficial. Apenas moradores e comerciantes têm passagem autorizada, obrigando os demais motoristas a desviarem pelas transversais do Água Verde e do Batel.

Mudanças recentes de sentido em operação

Mão única na Rua Jaime Costa, no Rebouças

Implantada em 12 de novembro, a alteração estabeleceu sentido único de circulação da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Camargo Souza. A medida é definitiva e reorganiza o fluxo de veículos e a travessia de pedestres na região.

Sentido único na Rua Raphael Papa, no Tarumã

Em vigor desde 10 de novembro, a via passou a operar em sentido único do acesso à rua em direção à Rua Madre Leonie. A mudança permanente exige atenção dos motoristas habituados ao trajeto anterior às novas placas de sinalização vertical e pintura no asfalto.