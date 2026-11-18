Uma nova tecnologia que combina nanotecnologia e inteligência artificial consegue detectar o uso de drogas ilícitas em apenas cinco minutos, utilizando uma única gota de urina sem necessidade de tratamento químico prévio. O método supera as limitações dos testes rápidos convencionais, que apresentam problemas de precisão devido ao volume insuficiente de amostra e reações cruzadas com substâncias estruturalmente semelhantes, segundo estudo publicado na revista científica ACS Measurement Science Au.

A plataforma foi desenvolvida por uma equipe liderada pela pesquisadora Eun-Kyung Lim, do Centro de Pesquisa em Bionanotecnologia do Instituto de Pesquisa da Coreia em Biociência e Biotecnologia (KRIBB), em colaboração com a Universidade Católica de Daegu, o Hospital Bundang da Universidade Nacional de Seul e o Centro de Pesquisa em IA da StoneLab.

Os cientistas criaram um substrato nanoestruturado capaz de amplificar os sinais de luz produzidos pelas moléculas de drogas em milhões de vezes ou mais. A estrutura consiste em nanopilares densamente compactados sobre uma fina superfície de ouro, com suas superfícies rugosas formadas por corrosão seletiva. Quando as moléculas de drogas se depositam sobre o substrato, seus sinais de luz vibratórios característicos se tornam muito mais fortes, permitindo a identificação clara mesmo de quantidades mínimas.

A equipe também utilizou um modelo de inteligência artificial chamado LightGBM para distinguir as impressões digitais únicas dos sinais de drogas ilícitas dos sinais de fundo complexos presentes na urina. Essa abordagem resolve um desafio persistente: identificar sinais específicos de drogas em amostras que contêm uma ampla variedade de produtos residuais metabólicos e metabólitos de medicamentos.

Em testes com amostras reais de urina, a plataforma assistida por IA identificou amostras positivas para drogas com aproximadamente 80% de precisão, mesmo entre amostras de pacientes que tomavam analgésicos não narcóticos ou múltiplos medicamentos. Em experimentos com ratos, os pesquisadores demonstraram ainda que componentes de drogas podiam ser analisados em urina coletada até seis horas após a administração.

“Este estudo demonstra que combinar nanoengenharia com algoritmos de IA explicáveis pode permitir a classificação rápida e precisa de drogas ilícitas mesmo em fluidos corporais complexos”, afirmou a pesquisadora Eun-Kyung Lim. “Ao desenvolver ainda mais a plataforma em um dispositivo diagnóstico portátil para uso no local, esperamos transformar a triagem de drogas e os diagnósticos de emergência.”

Com o desenvolvimento futuro em um dispositivo de medição compacto e portátil, a plataforma poderá ser utilizada em ambientes médicos e forenses, incluindo triagem de drogas no local por agências de aplicação da lei e avaliação rápida de intoxicação por drogas em departamentos de emergência hospitalares.