Paranaense volta ao Brasil após quatro anos preso na Tailândia por tráfico

O paranaense Jordi Vilsinski Beffa, de 28 anos, chegou ao Brasil nesta quarta-feira (30) após passar quatro anos e meio preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas. O retorno foi possível porque o jovem, que é de Apucarana, no Norte do Estado, recebeu o perdão do rei tailandês Maha Vajiralongkorn.

O jovem foi detido em 2022. Na época, ele trabalhava em uma confecção de roupas, pediu demissão e embarcou para a Ásia. Pouco depois de pousar no Aeroporto Internacional de Bangcoc, a polícia local encontrou 6,5 quilos de cocaína escondidos na mala dele. Outros dois brasileiros que viajaram no mesmo período também foram presos pelo mesmo crime, somando 15,5 quilos da droga apreendidos.

Na Tailândia, o crime de tráfico de entorpecentes é punido com rigor e pode levar à pena de morte. No país estrangeiro, Beffa foi julgado e condenado a sete anos de prisão em regime fechado.

Enquanto o jovem cumpria a pena no exterior, as investigações avançaram no Paraná. Em maio do mesmo ano do flagrante, a Polícia Federal prendeu uma mulher suspeita de aliciar o grupo para levar o carregamento até o continente asiático. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, acompanhou a situação por meio da embaixada em Bangcoc e emitiu os documentos de viagem para que ele pudesse ser repatriado.

Em setembro de 2025, o monarca concedeu a redução das penas no país, o que garantiu a liberdade do paranaense. Como completou o tempo determinado pela Justiça estrangeira, Beffa não deve nada aos tribunais brasileiros. Em nota, a defesa informou que o momento é de alívio para os parentes e que o jovem não dará entrevistas, pois prefere se dedicar ao reencontro com a família.