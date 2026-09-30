Você pode ter R$ 2,9 mil esquecidos e o prazo acaba hoje; saiba como pegar

Trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 têm até esta quarta-feira (30) para pedir o saque das cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O pagamento será feito em 26 de outubro.

O valor médio varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época. As informações são da Agência Brasil.

Têm direito ao saque trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, servidores públicos do mesmo período, herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento, e quem pediu o dinheiro até 31 de março.

O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro. É preciso acessar o site, fazer login com CPF e senha, informar o número do PIS/Pasep ou NIS se solicitado, clicar em pesquisar e verificar se há valores disponíveis. Também é possível consultar pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS, acessando a opção Mais, clicando em Ressarcimento PIS/Pasep e enviando os documentos. Outra opção é ir a uma agência da Caixa Econômica Federal com documento oficial com foto.

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial, e documento que comprove vínculo com o titular.

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial. Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o FGTS e, depois, ao Tesouro Nacional.

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

A Caixa oferece atendimento pelos telefones 0800-726-0207, SAC 0800-726-0101 e Ouvidoria 0800-725-7474, além do site caixa.gov.br.