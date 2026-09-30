Regras para doar sangue mudam no Paraná: saiba novos critérios e procedimentos

Quem costuma doar sangue ou pretende começar a ajudar os hospitais paranaenses precisa ficar atento às novidades. Entrou em vigor nesta quarta-feira (30) uma norma do Ministério da Saúde que atualiza os critérios para a doação em todo o país. No Paraná, a rede pública gerenciada pelo Hemepar já começou a aplicar os novos prazos, que facilitam a participação de mais voluntários.

Uma das principais mudanças envolve a idade. Pessoas que já são doadoras regulares agora podem continuar doando mesmo depois de completarem 70 anos, desde que estejam saudáveis e passem na avaliação médica. Para quem vai doar pela primeira vez, a regra geral continua sendo o limite de 60 anos.

Os períodos de espera para quem fez procedimentos recentes também diminuíram. No caso de tatuagens, maquiagem definitiva, aplicação de botox, preenchimento ou microagulhamento, o tempo de aguardo pode cair para apenas sete dias, caso o local do procedimento siga todas as normas sanitárias comprovadas.

Se não for possível comprovar a segurança do local, o prazo continua sendo de quatro meses. Para piercings na boca ou na região genital, a espera é de quatro meses após a retirada do acessório.

Outros exames e cirurgias também tiveram prazos reduzidos:

Endoscopia e colonoscopia: a espera caiu de seis para quatro meses.

a espera caiu de seis para quatro meses. Cirurgia bariátrica: liberação após seis meses, desde que o peso esteja estável.

liberação após seis meses, desde que o peso esteja estável. Tuberculose: o prazo após a cura caiu de cinco para dois anos.

o prazo após a cura caiu de cinco para dois anos. Relações sexuais com parceiros ocasionais: o tempo de inaptidão mudou de 12 para quatro meses.

o tempo de inaptidão mudou de 12 para quatro meses. Histórico de câncer: doadores recuperados há mais de cinco anos podem ser avaliados, com exceção de melanoma e cânceres do sangue (como linfomas e mielomas), que seguem impedindo a doação.

Apesar do relaxamento de vários prazos, a liberação não é automática. Todo candidato continua passando por uma entrevista individual rigorosa com profissionais de saúde antes de tirar o sangue. É fundamental responder ao questionário com sinceridade, informando remédios em uso, vacinas recentes e viagens.

A Hemorrede do Paraná abastece diariamente quase 400 hospitais e precisa de cerca de 700 bolsas de sangue por dia para manter os estoques em dia.

Dependendo da cidade, o atendimento no posto do Hemepar é feito por ordem de chegada ou mediante agendamento prévio no site da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 645-4555 ou pelo e-mail rchemepar@sesa.pr.gov.br.