Domingo de eleição terá Lei Seca? Veja como fica no Paraná

Os eleitores do Paraná e da maior parte do país poderão ir às urnas sem restrições à venda de bebidas alcoólicas neste domingo (4). De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o estado integra o grupo de 18 estados que não adotarão a proibição estadual de “lei seca” no primeiro turno das eleições de 2026.

A restrição está confirmada em apenas sete estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. Até o momento, Ceará e Roraima ainda não definiram se vão adotar a medida.

Como a lei seca eleitoral não está prevista na legislação federal, cabe a cada estado ou autoridade local decidir se implementa ou não a proibição, o que gera variação de horários e regras pelo país.

Nos estados sem diretriz geral de proibição, as regras podem mudar conforme o município. Na Bahia e Mato Grosso, por exemplo, a venda está liberada em âmbito estadual, mas prefeituras de algumas cidades decidiram aplicar restrições pontuais. Já em Goiás e Tocantins a decisão foi delegada às zonas eleitorais. Em Palmas (TO), a venda de álcool estará proibida das 0h às 17h de domingo.

Horários da restrição nos estados com Lei Seca

Acre: das 0h às 16h

das 0h às 16h Alagoas: das 3h às 18h

das 3h às 18h Amazonas: das 2h às 17h

das 2h às 17h Amapá: das 22h30 de sábado (3) até as 18h de domingo

das 22h30 de sábado (3) até as 18h de domingo Maranhão: das 0h às 22h

das 0h às 22h Pará e Piauí: das 0h às 18h

Crítica do setor produtivo

Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, a proibição penaliza o setor produtivo sem trazer efetividade prática para a segurança do pleito. “O brasileiro já provou que sabe votar com responsabilidade. A cada eleição, mais estados reconhecem isso e deixam de tratar o eleitor como alguém incapaz”, afirma Solmucci.

O dirigente reforça que o domingo de votação costuma ser um dia de alta movimentação para bares e restaurantes, impulsionado pelo almoço em família e pelo pós-votação.