Paraná tem 9 candidatos ao Senado para 2 vagas; já escolheu os seus?

Eleitores de todo o Brasil vão às urnas neste domingo (4) para escolher representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) estima que mais de 8,6 milhões de eleitores do estado votarão no domingo.

O Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná é uma ferramenta criada para ajudá-los a conhecer as candidaturas das Eleições Gerais de 2026. Com ele, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além da declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

Em 2026, o Senado vai renovar dois terços das 81 cadeiras, com cada unidade federativa (estados e Distrito Federal) escolhendo dois representantes.

O Paraná tem nove candidatos ao Senado:

Alexandre Curi (PSD)

Cristina Graeml (PSD)

Deltan Dallagnol (Novo)

Dr. Rosinha (PT)

Filipe Barros (PL)

Gleisi Hoffmann (PT)

Joaquim do MLB (UP)

Karen Guerreiro (Missão)

Marcelo Marcelino (PCO)

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, em que vencem os candidatos que obtiverem a maioria dos votos válidos — desconsiderados brancos e nulos. Aplica-se a maioria simples, com a eleição das candidaturas mais votadas, independentemente de ter alcançado maioria absoluta.

O que faz um senador

O senador atua no Congresso Nacional e representa o estado que o elegeu. Entre suas funções estão elaborar e votar leis, fiscalizar o Poder Executivo e participar das decisões sobre o orçamento da União. Também pode convocar ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República para prestar informações.

O Senado tem ainda atribuições exclusivas. Cabe à Casa Alta, por exemplo, aprovar indicações para cargos como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), procurador-geral da República e presidente e diretores do Banco Central (BC). Também é de sua competência autorizar operações financeiras externas da União, dos estados e dos municípios e estabelecer limites para o endividamento dos entes federativos.

Outras decisões são tomadas pelo Senado em conjunto com a Câmara dos Deputados, como a votação anual do orçamento da União e, a cada quatro anos, do Plano Plurianual (PPA). Ainda cabe à Casa julgar o presidente da República e outras autoridades, como ministros, por crimes de responsabilidade nos casos previstos pela Constituição.

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