Eleições

Paraná tem 9 candidatos ao Senado para 2 vagas; já escolheu os seus?

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/09/26 14h24
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Eleitores de todo o Brasil vão às urnas neste domingo (4) para escolher representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) estima que mais de 8,6 milhões de eleitores do estado votarão no domingo. 

O Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná é uma ferramenta criada para ajudá-los a conhecer as candidaturas das Eleições Gerais de 2026. Com ele, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além da declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

Em 2026, o Senado vai renovar dois terços das 81 cadeiras, com cada unidade federativa (estados e Distrito Federal) escolhendo dois representantes. 

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O Paraná tem nove candidatos ao Senado: 

  • Alexandre Curi (PSD)
  • Cristina Graeml (PSD)
  • Deltan Dallagnol (Novo)
  • Dr. Rosinha (PT)
  • Filipe Barros (PL)
  • Gleisi Hoffmann (PT)
  • Joaquim do MLB (UP)
  • Karen Guerreiro (Missão)
  • Marcelo Marcelino (PCO)

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, em que vencem os candidatos que obtiverem a maioria dos votos válidos — desconsiderados brancos e nulos. Aplica-se a maioria simples, com a eleição das candidaturas mais votadas, independentemente de ter alcançado maioria absoluta. 

O que faz um senador

O senador atua no Congresso Nacional e representa o estado que o elegeu. Entre suas funções estão elaborar e votar leis, fiscalizar o Poder Executivo e participar das decisões sobre o orçamento da União. Também pode convocar ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República para prestar informações.

O Senado tem ainda atribuições exclusivas. Cabe à Casa Alta, por exemplo, aprovar indicações para cargos como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), procurador-geral da República e presidente e diretores do Banco Central (BC). Também é de sua competência autorizar operações financeiras externas da União, dos estados e dos municípios e estabelecer limites para o endividamento dos entes federativos.

Outras decisões são tomadas pelo Senado em conjunto com a Câmara dos Deputados, como a votação anual do orçamento da União e, a cada quatro anos, do Plano Plurianual (PPA). Ainda cabe à Casa julgar o presidente da República e outras autoridades, como ministros, por crimes de responsabilidade nos casos previstos pela Constituição.

Consulte o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná

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