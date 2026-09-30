Paraná tem 9 candidatos ao Senado para 2 vagas; já escolheu os seus?

Eleitores de todo o Brasil vão às urnas neste domingo (4) para escolher representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) estima que mais de 8,6 milhões de eleitores do estado votarão no domingo.
O Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná é uma ferramenta criada para ajudá-los a conhecer as candidaturas das Eleições Gerais de 2026. Com ele, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além da declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.
Em 2026, o Senado vai renovar dois terços das 81 cadeiras, com cada unidade federativa (estados e Distrito Federal) escolhendo dois representantes.
O Paraná tem nove candidatos ao Senado:
- Alexandre Curi (PSD)
- Cristina Graeml (PSD)
- Deltan Dallagnol (Novo)
- Dr. Rosinha (PT)
- Filipe Barros (PL)
- Gleisi Hoffmann (PT)
- Joaquim do MLB (UP)
- Karen Guerreiro (Missão)
- Marcelo Marcelino (PCO)
Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, em que vencem os candidatos que obtiverem a maioria dos votos válidos — desconsiderados brancos e nulos. Aplica-se a maioria simples, com a eleição das candidaturas mais votadas, independentemente de ter alcançado maioria absoluta.
O que faz um senador
O senador atua no Congresso Nacional e representa o estado que o elegeu. Entre suas funções estão elaborar e votar leis, fiscalizar o Poder Executivo e participar das decisões sobre o orçamento da União. Também pode convocar ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República para prestar informações.
O Senado tem ainda atribuições exclusivas. Cabe à Casa Alta, por exemplo, aprovar indicações para cargos como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), procurador-geral da República e presidente e diretores do Banco Central (BC). Também é de sua competência autorizar operações financeiras externas da União, dos estados e dos municípios e estabelecer limites para o endividamento dos entes federativos.
Outras decisões são tomadas pelo Senado em conjunto com a Câmara dos Deputados, como a votação anual do orçamento da União e, a cada quatro anos, do Plano Plurianual (PPA). Ainda cabe à Casa julgar o presidente da República e outras autoridades, como ministros, por crimes de responsabilidade nos casos previstos pela Constituição.
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