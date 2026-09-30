Iron Maiden, Roberto Carlos, Kid Abelha e Matteo Bocelli: confira os shows de outubro em Curitiba 

Curitiba terá um outubro movimentado para quem gosta de música, com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira e atrações internacionais em diferentes palcos da cidade.

Entre os destaques estão as apresentações de Kid Abelha, Black Label Society, Apocalyptica, Roberto Carlos, Matteo Bocelli e Iron Maiden. Também estão previstos encontros de grandes nomes do sertanejo, samba e pagode, além de atrações da música eletrônica e do rock psicodélico.

Confira, a seguir, a agenda de shows em Curitiba no mês de outubro:

Guilherme Arantes

Apresentação intimista recheada de grandes clássicos da MPB e da música brasileira ao piano.

Data: 2 de outubro de 2026, às 21h15;

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Tasha & Tracie – SERENA & VÊNUS Tour

A maior dupla do rap nacional traz à capital a turnê de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, reunindo novidades e sucessos da carreira em uma apresentação multifacetada que une música, moda e arte.



Data: 3 de outubro de 2026, às 22h;

Local: Stage Garden.

Ingressos: venda via Articket.

MC Livinho

Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.

Data: 3 de outubro de 2026, às 23h59;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Ana Cañas

Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.

Data: 3 de outubro de 2026, às 21h;

Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: venda via Rolê Entretenimento.

Fabio Lione e Orquestra – Turnê Dawn of Victory

O vocalista italiano Fabio Lione retorna a Curitiba para interpretar na íntegra o consagrado álbum “Dawn of Victory” (lançado em 2000 com a banda Rhapsody), além de outros sucessos marcantes de sua carreira no metal sinfônico.



Data: 9 de outubro de 2026, às 20h30:

Local: Teatro Torres Botânico;

Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Mahmundi

A cantora e compositora carioca Marcela Vale apresenta seu trabalho autoral, transitando pela música eletrônica, indie, lo-fi e poesia reflexiva. L

Data: 10 de outubro de 2026;

Local: Camaleão Cultural.

Ingressos: venda via Sympla.

Kid Abelha

Celebração ao ar livre da história do pop rock nacional em um dos palcos mais icônicos da cidade.

Data: 10 de outubro de 2026, às 21h;

Local: Igloo Super Hall;

Ingressos: venda via Ticketmaster.

Black Label Society

A banda norte-americana de metal liderada por Zakk Wylde desembarca na cidade para uma apresentação repleta de riffs pesados.

Data: 10 de outubro de 2026, às 18h30;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Fastix.

Festival Tempo Bom

Pela primeira vez, Michel Teló, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius dividem o mesmo palco em um espetáculo conjunto com mais de três horas de duração, relembrando clássicos do sertanejo universitário lançados entre 2005 e 2015.

Data: 11 de outubro de 2026;

Local: Complexo Durival de Britto;

Ingressos: venda via Blueticket.

Apocalyptica

Os finlandeses que revolucionaram o metal sinfônico se apresentam tocando clássicos com violoncelos.

Data: 14 de outubro de 2026, às 19h;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Shotgun Live.

Murilo Huff – Churrasco, Viola e Paixão

O cantor sertanejo traz a Curitiba o projeto temático focado em modões e sucessos de sua trajetória.

Data: 16 de outubro de 2026, às 19h;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

João Bosco

O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.

Data: 16 de outubro de 2026, às 21h15;

Local: Teatro Guaíra (Guairão);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Roberto Carlos

O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Data: 16 e 17 de outubro de 2026, às 20h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via Eventim.

Boogarins

A banda goiana de rock psicodélico se apresenta na capital paranaense em data única. Boogarins celebra o aniversário de 10 anos do álbum “Manual, ou guia livre de dissolução dos sonhos”.

Data: 24 de outubro de 2026, às 22h

Local: Basement Cultural;

Ingressos: venda via Meaple.

Só Pagode – Belo e Thiaguinho

Encontro dos cantores Belo e Thiaguinho em um grande evento dedicado aos sucessos do pagode nacional.

Data: 25 de outubro de 2026, às 16h;

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Matteo Bocelli – Falling in Love World Tour

O cantor italiano Matteo Bocelli apresenta os sucessos de seu segundo álbum de estúdio, Falling in Love, mesclando a herança clássica italiana com o pop contemporâneo. O artista se apresenta acompanhado por sua banda oficial, sob direção musical de Valerio Carboni.

Data: 27 de outubro de 2026, às 21h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos. Cupom de 25% OFF: MATTEO25.

Iron Maiden – Run For Your Lives

A lenda do heavy metal mundial desembarca em Curitiba para realizar um dos maiores shows internacionais do ano no Paraná, trazendo uma megaestrutura de palco para o estádio. A abertura será com a banda Alter Bridge.

Data: 28 de outubro de 2026, com abertura dos portões às 16h;

Local: Arena da Baixada;

Ingressos: venda via Livepass.

Solomun e Vintage Culture

O mestre bósnio Solomun se junta ao gigante brasileiro Vintage Culture para um amanhecer eletrônico histórico.

Data: 31 de outubro, às 14h

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos: venda via Ingresse.

Samba 90 Graus

Apresentação especial reunindo grandes nomes do samba e do pagode da década de 1990 para encerrar a programação do mês. Evento terá Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art.

Data: 31 de outubro de 2026.

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.