Iron Maiden, Roberto Carlos, Kid Abelha e Matteo Bocelli: confira os shows de outubro em Curitiba 

Curitiba terá um outubro movimentado para quem gosta de música, com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira e atrações internacionais em diferentes palcos da cidade.
Entre os destaques estão as apresentações de Kid Abelha, Black Label Society, Apocalyptica, Roberto Carlos, Matteo Bocelli e Iron Maiden. Também estão previstos encontros de grandes nomes do sertanejo, samba e pagode, além de atrações da música eletrônica e do rock psicodélico.
Confira, a seguir, a agenda de shows em Curitiba no mês de outubro:
Guilherme Arantes
Apresentação intimista recheada de grandes clássicos da MPB e da música brasileira ao piano.
Data: 2 de outubro de 2026, às 21h15;
Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Tasha & Tracie – SERENA & VÊNUS Tour
A maior dupla do rap nacional traz à capital a turnê de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, reunindo novidades e sucessos da carreira em uma apresentação multifacetada que une música, moda e arte.
Data: 3 de outubro de 2026, às 22h;
Local: Stage Garden.
Ingressos: venda via Articket.
MC Livinho
Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.
Data: 3 de outubro de 2026, às 23h59;
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Ana Cañas
Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.
Data: 3 de outubro de 2026, às 21h;
Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);
Ingressos: venda via Rolê Entretenimento.
Fabio Lione e Orquestra – Turnê Dawn of Victory
O vocalista italiano Fabio Lione retorna a Curitiba para interpretar na íntegra o consagrado álbum “Dawn of Victory” (lançado em 2000 com a banda Rhapsody), além de outros sucessos marcantes de sua carreira no metal sinfônico.
Data: 9 de outubro de 2026, às 20h30:
Local: Teatro Torres Botânico;
Ingressos: venda via Clube do Ingresso.
Mahmundi
A cantora e compositora carioca Marcela Vale apresenta seu trabalho autoral, transitando pela música eletrônica, indie, lo-fi e poesia reflexiva. L
Data: 10 de outubro de 2026;
Local: Camaleão Cultural.
Ingressos: venda via Sympla.
Kid Abelha
Celebração ao ar livre da história do pop rock nacional em um dos palcos mais icônicos da cidade.
Data: 10 de outubro de 2026, às 21h;
Local: Igloo Super Hall;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Black Label Society
A banda norte-americana de metal liderada por Zakk Wylde desembarca na cidade para uma apresentação repleta de riffs pesados.
Data: 10 de outubro de 2026, às 18h30;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Fastix.
Festival Tempo Bom
Pela primeira vez, Michel Teló, César Menotti & Fabiano e João Bosco & Vinícius dividem o mesmo palco em um espetáculo conjunto com mais de três horas de duração, relembrando clássicos do sertanejo universitário lançados entre 2005 e 2015.
Data: 11 de outubro de 2026;
Local: Complexo Durival de Britto;
Ingressos: venda via Blueticket.
Apocalyptica
Os finlandeses que revolucionaram o metal sinfônico se apresentam tocando clássicos com violoncelos.
Data: 14 de outubro de 2026, às 19h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Shotgun Live.
Murilo Huff – Churrasco, Viola e Paixão
O cantor sertanejo traz a Curitiba o projeto temático focado em modões e sucessos de sua trajetória.
Data: 16 de outubro de 2026, às 19h;
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
João Bosco
O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.
Data: 16 de outubro de 2026, às 21h15;
Local: Teatro Guaíra (Guairão);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Roberto Carlos
O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.
Data: 16 e 17 de outubro de 2026, às 20h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via Eventim.
Boogarins
A banda goiana de rock psicodélico se apresenta na capital paranaense em data única. Boogarins celebra o aniversário de 10 anos do álbum “Manual, ou guia livre de dissolução dos sonhos”.
Data: 24 de outubro de 2026, às 22h
Local: Basement Cultural;
Ingressos: venda via Meaple.
Só Pagode – Belo e Thiaguinho
Encontro dos cantores Belo e Thiaguinho em um grande evento dedicado aos sucessos do pagode nacional.
Data: 25 de outubro de 2026, às 16h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Matteo Bocelli – Falling in Love World Tour
O cantor italiano Matteo Bocelli apresenta os sucessos de seu segundo álbum de estúdio, Falling in Love, mesclando a herança clássica italiana com o pop contemporâneo. O artista se apresenta acompanhado por sua banda oficial, sob direção musical de Valerio Carboni.
Data: 27 de outubro de 2026, às 21h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos. Cupom de 25% OFF: MATTEO25.
Iron Maiden – Run For Your Lives
A lenda do heavy metal mundial desembarca em Curitiba para realizar um dos maiores shows internacionais do ano no Paraná, trazendo uma megaestrutura de palco para o estádio. A abertura será com a banda Alter Bridge.
Data: 28 de outubro de 2026, com abertura dos portões às 16h;
Local: Arena da Baixada;
Ingressos: venda via Livepass.
Solomun e Vintage Culture
O mestre bósnio Solomun se junta ao gigante brasileiro Vintage Culture para um amanhecer eletrônico histórico.
Data: 31 de outubro, às 14h
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: venda via Ingresse.
Samba 90 Graus
Apresentação especial reunindo grandes nomes do samba e do pagode da década de 1990 para encerrar a programação do mês. Evento terá Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art.
Data: 31 de outubro de 2026.
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.