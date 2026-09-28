Guilherme Arantes, Tasha & Tracie e Livinho: o que fazer em Curitiba nesta semana?

Curitiba terá uma programação cultural diversificada nesta semana, com shows de grandes nomes da música brasileira, rap, funk e espetáculos teatrais. Entre os destaques estão Guilherme Arantes, que apresenta seus clássicos ao piano no Teatro Positivo, Tasha & Tracie e Ana Cañas, que revisita a obra de Rita Lee.

A agenda também reúne atrações gratuitas e opções para diferentes públicos. Entre elas estão as estreias dos espetáculos “Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro” e “(In) Fluxo”, além das últimas apresentações de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, a Mostra de Filmes dos Trapalhões e atividades infantis inspiradas em grandes nomes da arte e da música no ParkShoppingBarigüi.

Confira, a seguir, a agenda cultural entre segunda-feira (28) e sábado (3):

Shows

Guilherme Arantes

Apresentação intimista recheada de grandes clássicos da MPB e da música brasileira ao piano.

Data: sexta-feira (2), às 21h15;

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: Venda via DiskIngressos.

Tasha & Tracie — Turnê “SERENA & VÊNUS”

A maior dupla de rap nacional chega a Curitiba apresentando o show de seu primeiro álbum de estúdio. Uma experiência imersiva unindo música, moda e arte.

Data: sábado (3), abertura da casa às 20h30 e show às 22h;

Local: Stage Garden (Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Prado Velho);

Ingressos: Venda via Articket.

MC Livinho

Noite dedicada aos sucessos do funk paulista e R&B urbano. A turnê antecede uma pausa na carreira do cantor por tempo indeterminado.

Data: sábado (3), às 23h59;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: Venda via Bilheteria Digital.

Ana Cañas

Apresentação marcada pela voz potente e interpretações viscerais da MPB contemporânea. Ana percorre todas as fases da carreira de Rita Lee.

Data: sábado (3), às 21h;

Local: Teatro UP Experience – TUX (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: Venda via Rolê Entretenimento.

Teatro e espetáculos

“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro” (Estreia)

Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.

Data: quarta-feira (30), às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: Gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“(In) Fluxo” (Estreia)

Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.

Data: quinta-feira (1), às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.

Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);

Entrada: Gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”

Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.

Data: fim da temporada no dia 4 de outubro, às 20h;

Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.

Feiras e oficinas

Visita Guiada + Oficina “Relicário” (Ocupação Vestir o Olhar)

Experiência em duas etapas: visita guiada pela exposição mediada por Lucia Müller, seguida de oficina prática para criar um relicário ou broche significativo. Necessário levar foto impressa.

Data: terça-feira (29), às 18h30;

Local: Átrio do Piso L1 — Pátio Batel;

Inscrições: R$ 45 (Resgate pelo App Pátio Batel/Programa Singular).

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)

Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.

Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;

Entrada: Gratuita.

“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi

Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.

Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: Piso L1 — ParkShoppingBarigüi;

Entrada: Gratuita (agendamento presencial no local).