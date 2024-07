Paranaense que morreu na guerra terá corpo enterrado na Ucrânia

Murilo Lopes Santos, de 26 anos, natural de Castro, região dos Campos Gerais, e que morreu em combate na Guerra da Ucrânia, na cidade de Zaporizhzhia, vai ser enterrado no país que defendeu nos últimos dias. A família tomou a decisão após conversar com um amigo do jovem que também foi ferido pelos russos.

Segundo o portal G1, Priscila Pavin, tia do Murilo, o sobrinho expressou a vontade de que se algo ocorresse de pior com ele na guerra, o enterro seria na Ucrânia. “Um amigo do Murilo que estava em missão com ele e está hospitalizado porque foi gravemente ferido nessa missão, conseguiu entrar em contato com a gente para expressar que o desejo do Murilo era ser enterrado na Ucrânia”, disse Priscila. Na sexta-feira (05) a família foi informada da morte.

Os familiares chegaram a entrar em contato com o Itamaraty para auxiliar no translado do corpo, mas depois da conversa com o amigo combatente, a decisão foi seguir a vontade do Murilo. “A gente tinha tentado de todas as maneiras, queria tentar trazer o corpo, mas é porque a gente não tinha tido contato ainda com esse amigo, que só conseguiu falar ontem com a gente. Então vamos respeitar a vontade do Murilo”, afirmou a tia.

Segundo a família, Murilo desembarcou em Cracóvia, na Polônia, e pegou um ônibus até a divisa com a Ucrânia. Depois, ficou cerca um mês na cidade ucraniana de Ternopil. Nos últimos dias, estava em Zaporizhzhia, onde os russos estão invadindo com intensidade.

Em mensagens com a mãe, o jovem relatava que não queria mais voltar a morar no Brasil e que tinha escolhido a Ucrânia para viver. No Brasil, o jovem serviu o Exército por um ano e meio.

Outros paranaenses na guerra

A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Em agosto do ano passado, o curitibano Antônio Hashitani, de 25 anos, morreu em combate na cidade de Bakhmut.

A Tribuna do Paraná também contou a história de outro curitibano, o Adilson de Andrade Ganzert, que entrou na Guerra da Ucrânia e voltou para casa no fim de 2022, fazendo uma surpresa para a família ao fantasiar de Papai Noel.

