Paraná terá seis novos parques urbanos em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seis novos parques urbanos devem ser entregues no Paraná em 2026, nas cidades de Ouro Verde do Oeste, no Oeste do Paraná; Nova Londrina, Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte, no Noroeste; e Arapongas e Assaí, no Norte. Os projetos são financiados com recursos do Instituto Água e Terra (IAT) e contam com apoio das prefeituras municipais.

O objetivo é recuperar áreas sujeitas a ações erosivas ou regiões de fundo de vale que sofrem degradação ambiental, alinhando a preservação do ecossistema local ao turismo e lazer. O investimento é de R$ 9.491.216,69.

Desde a implementação do projeto, em 2019, 51 parques foram construídos em municípios de diferentes regiões do Paraná, com aplicação de R$ 51.233.294,66. Para o novo ciclo, entre 2027 e 2029, a previsão é de concluir mais 31 estruturas, com investimento de R$ 60.072.396,80. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

A ação faz parte do projeto Parques Urbanos, uma parceria entre o IAT e as prefeituras paranaenses, que incentiva a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns às áreas de fundo de vale é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP).

Preservação de abelhas em novos parques do Paraná

Além das funções de recuperação ambiental, os parques urbanos contam com outras ações sustentáveis. Uma delas é o Poliniza Paraná, que desde 2021 é presença obrigatória em todos os espaços ligados ao projeto. A iniciativa prevê a instalação de colmeias de abelhas sem ferrão para ajudar na conservação de espécies nativas.

Outra ação é o Espaço Educador Sustentável, que consiste na realização de atividades de educação ambiental. Na ação, a população pode cultivar hortas urbanas e jardins dos sentidos.

“As mudanças já são claras: áreas antes marcadas por erosão, assoreamento e descarte irregular foram recuperadas e deram lugar a parques modernos e áreas verdes revitalizadas. Além de melhorar o meio ambiente, esses espaços trazem benefícios sociais, oferecendo lazer, convivência e bem-estar à população”, explicou a chefe de Divisão do Setor de Projetos Especiais da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, Melissa Assis Teixeira.

Como funciona a criação de parques urbanos

Após a identificação de uma área apropriada, os municípios enviam um pré-projeto ao Setor de Projetos Especiais do IAT para avaliação do Instituto. Uma vez aprovado, o IAT repassa os recursos financeiros para a execução do projeto por meio de um convênio, conforme o andamento da obra. É necessário que o município tenha a licença ambiental e a outorga ou dispensa de outorga para o uso da água emitidas pelo Instituto.

De acordo com os convênios já estabelecidos com o Estado, os 30 municípios que serão beneficiados com o projeto Parques Urbanos entre 2027 e 2029 são: Assis Chateaubriand, Astorga, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Sul, Ipiranga, Ivaté, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jataizinho, Lapa, Lindoeste, Loanda, Lunardelli, Marechal Cândido Rondon, Mariluz, Mirador, Moreira Sales, Nova Tebas, Paiçandu, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Amazonas (2 parques), Quedas do Iguaçu, Santa Mariana, Santo Antônio do Sudoeste e Terra Roxa.