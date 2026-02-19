Verão Curitiba 2026 encerra com atividades gratuitas em sete locais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza neste domingo (22/2) a última edição do festival Verão Curitiba 2026, oferecendo atividades gratuitas para toda a família em sete locais da cidade. O evento acontece das 14h às 18h na Praça Afonso Botelho e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

Coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o festival tem como objetivo incentivar o uso dos espaços públicos, promover a prática esportiva e fortalecer os vínculos comunitários. Entre as atrações estão brinquedos infláveis aquáticos, jogos de tabuleiro gigantes, cama elástica, circuito de bicicleta e quadras esportivas para beach tennis, voleibol e minifutebol.

Profissionais da Smelj conduzirão brincadeiras esportivas adaptadas para todas as idades, garantindo inclusão e participação ampla da população. O evento conta com patrocínio do Grupo RIC e da Jovem Pan Curitiba, que oferecerão brindes e desafios ao público.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar das atividades do Verão Curitiba 2026.