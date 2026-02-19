Curitiba sobe para 3º lugar em ranking de potencial turístico no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba avançou quatro posições e alcançou o 3º lugar no Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS), que avalia as melhores condições para o desenvolvimento de negócios no setor entre as capitais brasileiras. A capital paranaense obteve 71,1 pontos, ficando atrás apenas de Florianópolis (SC) e Vitória (ES).

O IFT-GKS considera 11 variáveis organizadas em quatro dimensões: social, econômica, sustentabilidade e infraestrutura de turismo. O índice analisa fatores como violência, acesso à saúde, saneamento, nível educacional, emprego, renda, vulnerabilidade climática, áreas verdes urbanas, oferta hoteleira e tarifas de acesso.

Na atualização de 2025, os responsáveis pelo índice incorporaram novas variáveis, com foco em aspectos de sustentabilidade, para ampliar a compreensão sobre os efeitos do turismo na qualidade de vida da população local. O ranking será atualizado semestralmente para manter o mercado informado sobre oportunidades no setor.

As dez capitais mais bem posicionadas na segunda edição do IFT-GKS foram: Florianópolis (73,0 pontos), Vitória (72,2), Curitiba (71,1), São Paulo (69,4), Brasília (69,4), Porto Alegre (66,0), Belo Horizonte (64,8), Goiânia (64,4), Rio de Janeiro (64,0) e Cuiabá (62,4).