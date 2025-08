Paraná terá agosto seco e com forte amplitude térmica, prevê Simepar

O mês de agosto de 2025 começa com a passagem de uma frente fria que deve trazer chuva fraca ao Paraná. Mas não se engane. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), serão raros os momentos de guarda-chuva aberto nos próximos 31 dias.

A previsão do Simepar indica: chuvas abaixo da média histórica em um mês que historicamente já é o período mais seco do ano. Em contrapartida, as temperaturas devem se manter dentro do esperado, com um padrão de madrugadas e noites geladas e tardes de temperaturas mais amenas.

O mapa térmico do Paraná em agosto mostra um estado dividido. Historicamente, as regiões mais friorentas ficam no Sul, como Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde os termômetros registram médias abaixo de 14°C. Um pouco mais amenas são as regiões próximas a Telêmaco Borba e Ponta Grossa, onde a temperatura média fica entre 14°C e 16°C.

Na faixa litorânea, nos arredores de Cândido de Abreu e na região Oeste, o histórico de agosto aponta para temperaturas entre 16°C e 18°C. Já no Sudoeste e nas cidades que circundam Umuarama, Maringá e Londrina, os termômetros sobem um pouco mais, alcançando 20°C. O título de região mais quente do estado neste mês fica com o Noroeste, que costuma registrar médias entre 20°C e 22°C.

“É um mês que começa a ter oscilações maiores nas temperaturas. A previsão é de noites geladas e tardes aprazíveis, ou seja, maior amplitude térmica”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Quando vai chover em agosto?

A primeira quinzena será marcada por tempo predominantemente seco, com breves interrupções causadas pela passagem de frentes frias que trarão baixos acumulados de chuva. A primeira delas já está prevista para a próxima segunda-feira (04). “O final do mês tem previsão de chuva mais organizada, mas ainda assim o volume total de chuvas do mês deverá ficar abaixo da média histórica, que já é baixa”, diz Kneib.

Cidades na divisa com São Paulo historicamente são as mais secas, com médias de precipitação abaixo de 50 mm. Na faixa que se estende do Noroeste, passa por Maringá e desce até Telêmaco Borba, Cândido de Abreu e Região Metropolitana de Curitiba, incluindo a região de Guaraqueçaba no Litoral, o volume acumulado de chuva em todo o mês costuma ficar entre 50 mm e 75 mm.

+ Leia mais Paraná vira líder em IGs no Brasil e chega a 21 produtos certificados

No restante do Litoral paranaense e em uma faixa que atravessa a região Sul, Ponta Grossa, e termina no Oeste, o volume de chuva em agosto historicamente oscila entre 75 mm e 100 mm. Já em Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e em todo o Sudoeste, a média é mais generosa: 125 mm de precipitação.