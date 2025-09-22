Paraná tem recorde de vagas de emprego; vejo como se candidatar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná inicia a primeira segunda-feira da primavera com 26.256 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador, o maior número registrado em 2025. As funções que mais concentram oportunidades são alimentador de linha de produção (7.577 vagas), abatedor (1.038), operador de caixa (917) e magarefe – cortador de carne (893).

Entre os destaques regionais, Cascavel lidera em quantidade de ofertas com 7.014, sendo 2.386 para alimentador de linha de produção e 758 para abatedor. Na Regional de Curitiba, são 4.412 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (636), auxiliar de logística (262), operador de caixa (240) e repositor de mercadorias (212).

Já a Regional de Campo Mourão soma 3.304 postos disponíveis, com destaque para 1.390 vagas de alimentador de linha de produção e 420 de magarefe. Londrina, na região Norte, aparece com 2.552 oportunidades, enquanto Foz do Iguaçu, no Oeste, oferece 2.512 empregos com carteira assinada, puxadas por setores da indústria e do comércio.

A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 72 vagas para profissionais qualificados em áreas como saúde, engenharia, educação, administração e tecnologia. Entre as oportunidades estão enfermeiro, técnico em enfermagem, engenheiro mecânico, fisioterapeuta, professor, soldador e supervisor de produção. Além disso, estão abertas 11 vagas de estágio, em cursos como contabilidade, administração, marketing, pedagogia e engenharia civil.

Na RMC, o Master Job soma 10 oportunidades de nível superior e técnico, em áreas como logística, farmácia, engenharia de produção e controle de qualidade. Há ainda quatro vagas de estágio, incluindo educação física, química, odontologia e atendimento em vendas.

“O Paraná vive um momento histórico, com o maior número de vagas abertas no ano. São mais de 26 mil oportunidades espalhadas por todas as regiões, o que reforça a confiança do setor produtivo e o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem busca emprego e qualificação”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.

Confira as áreas com mais vagas na semana:

Alimentador de linha de produção – 7.577 vagas

Abatedor – 1.038 vagas

Operador de caixa – 917 vagas

Magarefe (cortador de carne) – 893 vagas

Auxiliar de logística – 262 vagas

Atendente de lojas e mercados – 284 vagas

Faxineiro – 142 vagas

Repositor de mercadorias – 416 vagas

Vendedor de comércio varejista – 167 vagas

Mutirão de empregos

Nesta terça-feira (23/09) será realizado em Curitiba o Mutirão de Empregos para Pessoas com Deficiência (PCD).A ação reunirá 18 empresas, com a oferta de 350 vagas exclusivas, entre 9h e 15h, na Agência do Trabalhador da capital, localizada na rua Pedro Ivo, 503, no Centro. O objetivo é ampliar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo mais oportunidades formais, diversidade e práticas inclusivas.

+ Leia mais: Chuva em Curitiba derruba mais de 50 árvores; veja os bairros mais afetados

O evento faz parte do Dia D, iniciativa nacional do Ministério do Trabalho e Emprego, que ocorre em todo o País com foco na inclusão. Além de vagas, os participantes terão acesso a entrevistas, processos seletivos e serviços de orientação.