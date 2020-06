Boletim divulgado nesta sexta-feira (5), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostra que o Paraná contabiliza 6.437 casos de coronavírus e 227 mortes em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas houve um aumento de 533 casos e 13 óbitos. É a maior alta tanto de casos quanto de mortes contabilizadas de um boletim para o outro desde o início da pandemia.

De acordo com as informações apresentadas, 304 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão ocupadas no estado, o que corresponde à lotação de 45% dos leitos oferecidos para o tratamento do doença. Seguem em investigação para saber se estão coma doença 1.519 pacientes, enquanto já foram descartados 34.218. Estão recuperados 2.402 paranaenses.

Em relação às novas mortes, todas as 13 estavam internadas. As mortes ocorreram entre 1º e 5 de junho, foram 7 mulheres e 6 homens, com idades que variam entre 34 e 90 anos. A Sesa também informa o atendimento de 87 pacientes e o relato de seis óbitos de pessoas de outros estados que tiveram a doença registrada no Paraná. Confira a evolução dos casos de coronavírus no estado.