O boletim deste domingo da covid-19 no Paraná apontou 1.729 novas confirmações e 30 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. Ao todo, são 42.058 casos confirmados e 1.028 mortos em decorrência da doença. Entre os mortos por covid-19 está o ex-deputado federal Nelson Meurer, que estava internado em um hospital particular no sudoeste do Paraná.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), todas as 30 vítimas fatais da doença no estado estavam internadas; são 13 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 10 a 84 anos.

Os óbitos ocorreram entre os dias 5 a 12 de julho e os pacientes que faleceram moravam nas seguintes cidades: Colombo (2), Curitiba (17), e um paciente em cada um dos seguintes municípios: Cascavel, Clevelândia, Nova Prata do Iguaçu, Palotina, Perola D’Oeste, Piraquara, Ribeirão Claro, Salto do Lontra, Santo Antonio do Sudoeste, Sapopema e Telêmaco Borba.

