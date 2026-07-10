Paraná tem a maior fábrica de pizzas do Brasil; são 95 por minuto

No Dia da Pizza, comemorado nesta sexta-feira (10), o Paraná tem um motivo a mais para celebrar. A MBRF, maior fábrica de pizzas do Brasil, funciona na cidade de Ponta Grossa e produz cerca de 95 pizzas por minuto. Em outra perspectiva, mais de uma pizza sai da linha de produção a cada segundo na unidade que abastece marcas conhecidas dos brasileiros, como Sadia, Perdigão e Qualy.

Além da capacidade de produção, a fábrica também movimenta a economia da região. A unidade emprega mais de 1.100 pessoas e se tornou uma das principais operações da MBRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo.

Maior fábrica de pizzas do Brasil: 137 mil unidades por dia

A unidade de Ponta Grossa fabrica mais de 137 mil pizzas por dia. Somada à produção da planta de Rio Verde (GO), a MBRF ultrapassa a marca de 200 mil pizzas diárias destinadas ao mercado brasileiro e também à exportação.

Segundo o gerente industrial da unidade, Ivandel Souza, a fábrica alia produção em larga escala e controle de qualidade.

“Nossa unidade conta com mais de 1.100 colaboradores. Mesmo com a produção em grande escala, nossa operação mantém a qualidade e a inovação em todo o processo. Afinal, além de produzir, nós e nossas famílias também consumimos esses produtos”, afirma.

Além disso, a empresa informa que a unidade de Ponta Grossa é hoje a maior fábrica de pizzas do país.

Calabresa lidera a produção

Entre todos os sabores produzidos na fábrica, a campeã é a tradicional pizza de calabresa. E a preferência dos consumidores ajuda a explicar o volume de produção da unidade paranaense, que abastece supermercados de todo o Brasil.

Segundo a MBRF, a empresa foi pioneira na produção de pizzas congeladas no país, ainda na década de 1960. Desde então, ampliou o portfólio e ajudou a popularizar o consumo desse tipo de produto entre os brasileiros.

Mercado em expansão: pizza é paixão nacional

O investimento na categoria acompanha um mercado que segue em expansão. Dados da empresa mostram que as pizzas congeladas já estão presentes em 27,7% dos lares brasileiros. Além disso, a penetração da categoria cresceu 4,4 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Por isso, a companhia afirma que prepara novos lançamentos para 2026, acompanhando as mudanças no comportamento dos consumidores.

MBRF, em Ponta Grossa, é a maior fábrica de pizzas congeladas do Brasil e produz para marcas como Sadia, Perdigão e Qualy. (Foto: Divulgação / MBRF)