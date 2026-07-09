Curitiba terá centro de operação da John Deere para máquinas de construção

A John Deere anunciou uma expansão da sua rede de distribuição no Brasil que terá impacto direto no Paraná. A concessionária M.A. Máquinas, parceira da fabricante há quase 30 anos na linha agrícola, passa a representar também a divisão de Construção e Pavimentação da marca nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Como parte da expansão, Curitiba será o principal centro de operações da John Deere para máquinas de construção na região Sul.

Além disso, a empresa abrirá novas operações em Maringá, Telêmaco Borba, Chapecó (SC) e Palhoça (SC). A ampliação complementa a estrutura que a concessionária já mantém no Oeste e Sudoeste do Paraná.

Expansão da John Deere no Paraná

A M.A. Máquinas já opera concessionárias da John Deere em cidades como Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Palotina, Umuarama, Cianorte, Assis Chateaubriand, Goioerê, Ubiratã, Palmas, Realeza, Dois Vizinhos, Mangueirinha e Vitorino.

Agora, a empresa passa a comercializar também todo o portfólio de máquinas voltadas aos setores de construção civil e infraestrutura.

Conforme Adilson Butzke, diretor de Vendas e Marketing da divisão de Construção da John Deere para a América Latina, a expansão foi planejada para aproveitar a experiência da concessionária e ampliar a presença da marca na região Sul.

A M.A. Máquinas atua como concessionária da John Deere desde 1996 e acumula oito títulos de Concessionário Classe Mundial e três prêmios Leaders Club, concedidos pela fabricante.

Além disso, a empresa conta com mais de 750 colaboradores e informa ter investido mais de R$ 100 milhões em infraestrutura nos últimos anos.

Rede supera 140 pontos no Brasil

Com a entrada da M.A. Máquinas e da Agrosul na divisão de Construção e Pavimentação, a John Deere passa a contar com dez grupos de distribuidores especializados no segmento.

Ao todo, a fabricante soma mais de 140 pontos de venda e atendimento no Brasil. Assim, reforça a estratégia de ampliar a oferta de máquinas e serviços para obras de infraestrutura, construção civil e pavimentação.