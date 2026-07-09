Uma das maiores redes de academias do Brasil abre primeira unidade em Ibiporã

A Panobianco Academia, uma das maiores redes de academias por franquias do país, acaba de chegar a Ibiporã, no Norte do Paraná. A nova unidade, que fica na Avenida Paraná, 1262 – Setor 5, marca a estreia da rede na cidade e faz parte do plano de expansão da empresa, que pretende alcançar 600 academias até o fim de 2026.

A academia foi inaugurada no dia 29 de junho. Nas redes sociais da unidade, imagens mostram aulas coletivas com turmas cheias. Além disso, a franquia anunciou que pretende funcionar todos os dias, incluindo domingos e feriados, para atender quem tem dificuldade de encaixar os treinos na rotina.

Panobianco amplia presença no Paraná

A chegada a Ibiporã reforça o crescimento da Panobianco no Paraná. A rede já está presente em cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí e Telêmaco Borba. Neste ano, a empresa também anunciou a expansão para municípios da Região Metropolitana de Curitiba, como Colombo, Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo e Paranaguá.

A inauguração em Ibiporã faz parte de um pacote de 13 novas academias abertas apenas em junho. Além do Paraná, a empresa ampliou operações em Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Segundo o CEO da Panobianco, Felipe Barth de Castro, a expansão acompanha a estratégia de levar academias para novos mercados e fortalecer a presença da marca em cidades onde ela já atua.

“Seguimos expandindo de forma estratégica, tanto em cidades onde já temos presença quanto em novos mercados, sempre ao lado de franqueados que acreditam no potencial da marca”, afirmou.

Franquia exige investimento milionário

A Panobianco não informou quanto investiu especificamente na unidade de Ibiporã nem revelou o número de funcionários ou a expectativa de alunos.

Entretanto, conforme informações divulgadas pela própria rede em seu portal para franqueados, abrir uma academia da marca exige investimento inicial a partir de R$ 1,25 milhão. Segundo a empresa, o modelo pode gerar faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões, com prazo estimado de retorno entre 18 e 24 meses.

Criada em 2012, a Panobianco se tornou a maior rede brasileira de academias por franquias. Atualmente, possui mais de 440 unidades em funcionamento e afirma estar presente em mais da metade do território nacional.

Quanto custa treinar na Panobianco de Ibiporã?

A nova academia oferece planos com diferentes valores, conforme consulta da Tribuna do Paraná ao site oficial da rede.

A rede aceita Wellhub, a partir do plano Basic, que custa R$ 69,90 por mês. Para alunos que não possuem o Wellhub (plataforma exclusiva para planos corporativos), a academia anuncia no Instagram planos a partir de R$ 49,90 na primeira mensalidade (limitado aos 100 primeiros inscritos na promoção). As mensalidades normais (não promocionais) da rede Panobianco, em geral, costumam partir de R$ 119.

Quem quiser conhecer a academia antes de fechar um plano também pode optar pelo chamado “day use”. O acesso à musculação, na loja de Ibiporã, é anunciado no Instagram a R$ 30 por dia. Já a participação nas aulas coletivas sai por R$ 50, exceto para as aulas de spinning.

Além disso, a unidade informou que pretende manter atendimento todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados.

Rede vive novo ciclo de expansão

A Panobianco passa por um dos maiores ciclos de crescimento desde a fundação. Além da abertura de novas unidades, a empresa iniciou a transição para sociedade anônima (S.A.) e reforçou sua estrutura de governança. Além disso, recebeu como sócio-investidor Chris Rondeau, ex-CEO da Planet Fitness, uma das maiores redes de academias do mundo.

A estratégia faz parte do plano de expansão nacional da empresa, que busca ampliar sua presença principalmente em cidades de pequeno e médio porte.