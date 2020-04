Duas pessoas morreram em decorrência da contaminação por novo coronavírus no Paraná, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (13). As vítimas fatais da doença são dois homens, com 52 e 79 anos de idade, das cidades de Maringá e Arapongas. Além dos óbitos, o estado registrou 18 novos casos de Covid-19. De acordo com o boletim diário, o Paraná soma atualmente 33 mortes, 768 casos confirmados, 6.390 suspeitas descartadas e 411 casos em investigação.

LEIA MAIS – Curitiba registra novos casos de Covid-19

Hoje, há 126 pacientes internados em hospitais do estado, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 51 em leitos clínicos. Ao todo, 130 pacientes já foram liberados do tratamento no Paraná, dado, que no entanto, não inclui ainda os números do município de Curitiba.

Novas mortes

Uma das pessoas que não resistiu à Covid-19 era uma homem de 52 anos, que morava em Maringá, estava internado desde o dia 6 de abril e teve a confirmação para a Covid-19 na última sexta-feira (10). Ele morreu no domingo (12) em um hospital da região. O outro, era um idoso de 79 anos, residente de Arapongas, que faleceu nesta segunda-feira (13). Estava internado desde o dia 7, tendo a confirmação para a doença no sábado (11).

Novos casos

Conforme a Sesa, os 18 novos casos foram registrados nos municípios de: Bandeirantes (1), Quitandinha (1), Fazenda Rio Grande (1), União da Vitória (1), Jataizinho (1), Londrina (4), Assis Chateaubriand (1), Apucarana (5), Foz do Iguaçu (3) e Paranavaí (1).

Coronavírus no Brasil